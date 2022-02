‘BBB 22’: Palavrão no ‘Encontro’ e especulações de prova de resistência são destaques do dia

Tiago Abravanel, Vyni e Eslô refletem sobre discurso de Tadeu Foto: Globoplay

Depois de uma noite de eliminação, esta quarta-feira, 23, foi de poucas, mas boas movimentações no Big Brother Brasil 22. O discurso que Tadeu Schmidt fez na saída de Brunna rendeu dentro da casa e alguns participantes “vestiram a carapuça”.

“Essa votação na internet deixou uma coisa bem clara: o povo quer ver história”, falou o apresentador antes de anunciar que a bailarina deixaria o programa. Durante o raio-x desta quarta, 23, Tiago Abravanel revelou estar inseguro sobre sua trajetória dentro da casa.

“O discurso do Tadeu não para de martelar na minha cabeça, que a gente precisa escrever a nossa história aqui dentro. Fiquei na dúvida se eu tô conseguindo escrever a minha história. Talvez do meu jeito, mas acho que eu preciso me mexer mais no jogo”, disse.

Vyni também comentou sobre o assunto. “Será que a gente tá jogando o suficiente para estar aqui? Ou então será que o nosso tipo de jogo está sendo visto como suficiente? Espero que o meu esteja porque vocês sabem tudo o que eu faço aqui”, refletiu durante seu raio-X.

Eslô também aproveitou o momento para compartilhar que está se sentindo “vulnerável”. “Parece que tem alguma coisa que eu e as pessoas que eu gosto estamos fazendo que não está certo. Sei lá, isso me deixou muito inquieta, sabe? Meu coração ficou muito apertado. Fiquei com muitas dúvidas, não sei o que entender disso tudo”, refletiu.

Prova de resistência para liderança?

Jessi suspeita de prova de resistência para liderança do 'BBB 22' Foto: Globoplay

Os competidores notaram uma mudança na rotina da casa mais vigiada do Brasil e Jessi suspeita que isso tem a ver com a prova do líder, que acontece na quinta-feira, 24. “Eu tô achando que tá com cara de prova de resistência, porque eles estão antecipando as coisas. Eles sabem que na quinta e na sexta a gente vai descansar”, comentou.

Normalmente, a produção do BBB 22 faz a manutenção interna às quintas-feiras, mas foi antecipado e aconteceu nesta quarta, 23, junto com a troca das roupas de cama.

Encontro espia a casa e Paulo André solta palavrão

Em espiadinha no 'Encontro', Paulo André solta palavrão e deixa Fátima Bernardes constrangida Foto: Globo

Sem saber, Paulo André deixou Fátima Bernardes em uma saia justa durante a espiadinha matinal do programa. Tati Machado faz o quadro "BBB no Encontro" e na manhã dessa quarta-feira, 23, ela e a apresentadora foram espiar o que estava acontecendo na casa durante a manhã. O que elas não esperavam era que a conversa que iriam flagrar rendesse alguns palavrões.

Na academia, PA, Lucas e Pedro Scooby treinavam e conversavam sobre exercícios físicos. "Caraca, molequezinho mimado, mano. Put* que pariu", falou PA, se referindo ao líder Lucas, que caiu na risada. No mesmo instante, a comunicadora disse: "Não adianta, né, todo dia sempre tem uma palavra bonita".

Em seguida, o atleta acabou soltando outro palavrão enquanto alfinetava outro brother — que não ficou claro quem é. "Se o zé b*cet* não tiver falando o bagulho", falou.

Todos que estavam no Encontro com Fátima Bernardes caíram na risada, mas a apresentadora se assustou e resolveu cortar o momento espiadinha: "Pessoal está fazendo exercício, mas é a língua que está trabalhando mais".

Últimos momentos da liderança de Lucas

Quarta-feira também é dia de almoço do líder! Para desfrutar de um incrível banquete, o líder Lucas convidou Eslôvenia, Natália e Jessilane. Para a ocasião, o brother seguiu usando o roupão do líder — que é quase sua segunda pele — e dirigiu-se ao local do almoço de braços dados com seu affair e as duas amigas.

Durante a refeição, ele comentou sobre a sua festa, que acontece na noite desta quarta-feira, 23, e explicou que o tema não tem relação com o romance que está vivendo com Eslô no programa. “No meu intercâmbio, as festas tinham pole dance, tá ligado?”, contou. A festa “Despedida de Solteiro” terá whisky, beer pong, limusine e uma cabine de fotos.

Natália faz promessa caso ganhe liderança

Depois de uma longa faxina no quarto grunge, Arthur Aguiar perguntou se seria possível deixar o cômodo limpo por mais dias. Alguns participantes duvidaram da possibilidade, mas Natália comentou que seria mais fácil manter o quarto arrumado caso algum dos brothers ganhasse o líder.

“Se eu ganhar o líder, Jessi e Lina vão subir [para o quarto do líder]. Se Jessi ganhar o líder, eu e Lina vamos pro quarto do líder. Se Lina ganhar, eu e Jessi vamos”, exemplificou Natália.

No mesmo instante, Tiago provocou a sister: “Se você ganhar, vai o Eli pro quarto”. “Não, isso não vai acontecer porque eu não sou de trocar minhas amigas por macho”, negou Natália logo em seguida. “Vamos ver”, retrucou Abravanel.

Não passou muito tempo e a sister logo concedeu: “É, vamos ver. Tem que ver quantas pulseiras vai ter. Eu posso chamar ele, mas só um dia, depois volta todo mundo lá. Não vai ter p*taria não”.

Últimos dias de solteiro?

Solteirice de Eliezer pode estar no fim e brother se espanta Foto: Globoplay

Em conversa sobre casamento, Arthur provocou Eliezer sobre o affair que o brother tem com Natália no BBB 22. O ex-Rebelde comentava sobre Laís ter "se casado" com Gustavo no reality e Eli logo questionou: "Casar aqui dentro?".

"Calma, mano, ninguém está fazendo pressão em você, não. Calma, pô", explicou Arthur Aguiar. "Car*lh*, moleque", comentou Douglas Silva, aos risos. "Eu nem cogitei ser eu, nem passou pela minha cabeça, nem milésimos", disse Eli, se divertindo com o assunto.

"Não passou na sua, mas passou na da galera aí, mano", provocou Arthur. "Que isso, Arthur? O pessoal está falando?", perguntou o designer, e o ator logo respondeu: "Tem uma galera comentando aí... Pessoal está falando que teus dias de solteiro, de s*ruba, essas paradas, estão acabando".

"Que isso... Não, gente!", respondeu Eli em meio a gargalhadas. "Acaba não, mundão", brincou Douglas. "Negócio ficou sério, irmão", concluiu Arthur.

"Não tem como compensar esse tempo"

Arthur Aguiar revela medo de perder melhor momento com a filha Foto: Globoplay

Em conversa com Douglas Silva e Linn da Quebrada, Arthur Aguiar revelou que o vídeo do anjo trouxe alguns questionamentos. No vídeo, Mayra Cardi disse que a filha do casal estava sendo bem cuidada e que ela estava dando conta.

Apesar da intenção da mulher do brother ser boa, ele sentiu que estava “deixando o maior sonho de lado para viver outra coisa”. “Esse tempo que ela tá lá, nunca mais volta. Não tem como recuperar, não tem como compensar esse tempo”, falou.

Apesar do objetivo dentro da casa, Arthur sente que deixou o relacionamento com Mayra e a filha no melhor momento que estavam. “Quando estávamos entrando no melhor momento do nosso relacionamento, minha filha ‘amarradona’, puff… Eu saí. E foi o momento em que minha filha estava mais feliz. Aquela fase de abraçar os dois, sabe? ‘Hoje eu quero dormir com a mamãe e o papai’”, conta.