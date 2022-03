'BBB 22': No 'Domingão', Larissa avalia estratégia de jogo e critica Arthur

A sexta eliminada do reality show, Larissa Tomásia, falou sobre o jogo no 'Domingão com Huck'. Foto: TV Globo

Larissa Tomásia, sexta eliminada do Big Brother Brasil 22, participou do Domingão com Huck no domingo, 6. Como de costume, a ex-BBB esteve no quadro O Domingão Tá Vendo e respondeu às perguntas dos convidados da semana, Rafa Kalimman, João Vicente de Castro e Vítor diCastro.

No programa, Larissa falou que esqueceu de explicar ao público a sua estratégia – a de confundir os participantes com informações verdadeiras e falsas.

"Eu me arrependo, porque acredito que tenha sido realmente a principal informação, que era passar para o público aqui fora que era um tipo de estratégia. Quando entrei na casa foi totalmente diferente a convivência, foi muito natural a minha ida para o quarto Lollipop, onde me senti acolhida e amada pelas meninas", declarou.

A pernambucana também assumiu que pode ter influenciado na desistência de Tiago Abravanel, por ter avisado que o público via o artista como falso, mesmo acreditando que ele já não estava bem há algum tempo.

Quando questionada por Vítor diCastro se ela sentiu alguma 'energia' diferente de algum participante amado pelo público, Larissa criticou: "O público ama o Arthur [Aguiar] e ali dentro do jogo, como jogador e jogadora, eu não era muito de acordo com ele. Então isso gerou manipulação da parte dele para fazer com que os meninos votassem em mim, até porque eu não era foco dos meninos".