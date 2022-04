'BBB 22': Natália e Gustavo discutem e teorias sobre paredão marcam o dia

'Você é meu pai?', disparou Natália em discussão com Gustavo. Foto: Globo

Após um Jogo da Discórdia que movimentou os ânimos no Big Brother Brasil 22, esta terça, 5, é dia de eliminação, mas é uma saída falsa do reality show. Arthur Aguiar, Eliezer, Gustavo e Linn da Quebrada estão no paredão falso e um deles sairá da casa diretamente para o Quarto Secreto.

Enquanto a noite de eliminação não chega, os brothers foram presenteados com uma ação surpresa para distrair e deixar a tensão da berlinda de lado. Mas, o clima do BBB 22 não foi de tanta paz porque Natália e Gustavo protagonizaram mais um desentendimento.

Além disso, Eliezer revelou suas teorias sobre a berlinda desta terça, 5, e Linn da Quebrada “acredita que não vai sair ninguém” na disputa. Confira os detalhes:

‘É meu pai agora?’

Natália e Gustavo se desentenderam mais uma vez. Depois do Jogo da Discórdia da última segunda, 4, e a discussão que tiveram na madrugada do último domingo, 3, sobre o uso de água da mineira, a dupla acabou se estranhando mais uma vez.

“Eu acho totalmente injusto e errado você falar que eu estou querendo prejudicar as pessoas”, disse Nat. “Não falei ‘prejudicar’, Natália, eu falei que você não tem senso de coletividade”, respondeu o paranaense.

“Acabou de falar! Eu nunca prejudiquei ninguém. Acho que tomar um banho aqui a mais, uma vez ou outra, não vai prejudicar ninguém. Várias vezes sobra água”, Natália tentou se defender. “Se todo mundo tomar banho de 100 litros, não tem água pra todo mundo. Isso é um fato”, respondeu Gustavo.

A discussão rendeu bastante e o curitibano seguiu batendo na tecla de “senso de coletividade”, e pontuou que a mineira “não tem educação". “Agora, você falar que eu posso fazer isso na minha casa, já é um pensamento seu. Eu penso o que eu quero fazer e eu faço”, declarou a mineira.

“Aqui dentro você não pode fazer tudo que quer”, pontuou o empresário. “Se eu posso ou não posso, é você que vai me ditar? Você é meu pai agora? Tem que dar benção? Pelo amor de Deus, deixa de besteira”, disparou Natália.

Gustavo ainda falou que a sister não sabe lidar com álcool e também “com nada”. “Não sei mesmo, o que você mais quer falar?”, perguntou Natália. “Agora eu acho que já falei tudo”, disse o paranaense. A discussão entre os dois seguiu por um tempo.

‘Às vezes não sai ninguém’

Ansiosos pela eliminação do paredão desta terça, 5, Linn da Quebrada acredita que 'às vezes não sai ninguém'. Foto: Globo

Em conversa com os brothers sobre o paredão quádruplo, alguns acreditam que duas pessoas serão eliminadas, outros já acham que só um vai sair pra manter a duração do programa — afinal, a 22ª edição teve uma expulsão e uma desistência.

“Vamos ver… Às vezes não sai ninguém”, disse Linn da Quebrada. Pedro Scooby ainda brincou com a ideia do paredão ser sem nenhum eliminado: “Ah é, às vezes foi só um paredão assim de bobeira, só para criar uma ansiedade”.

“Só queria ver um ‘neogocinho’ aqui”, brincou Gustavo, simulando como a produção faria o anúncio.

Expectativas para o paredão

Sem saber do falso paredão, Eliezer acredita que será o eliminado na noite desta terça, 5. Foto: Instagram/@eliezer

Durante conversa com Jessilane, Eliezer falou sobre suas expectativas para o paredão — que terá eliminação falsa nesta terça, 5. “É, Eliezer… Se saírem duas pessoas hoje e essas duas pessoas forem você e Lina, pode saber que já era. Chega”, disse a professora aos risos.

“Eu acho que vai ser uma pessoa só. Acho que colocaram quatro para enganar a gente, levantar essas coisas, ficar perdido e doido aqui”, opinou Eli. “Eu vou torcer para que isso seja real, e que não seja vocês viu”, respondeu a sister.

Sem muita expectativa, Eli acredita que será o 12º eliminado do reality. “Pelo andar da carruagem,acho que é 99% de chance de ser eu. Só você ver, todas as pessoas que eu tive contato, saíram uma por uma, na sequência”, falou o publicitário.

“Mas não é isso, é sobre a trajetória de cada um”, respondeu Jessi. “Mas, uma vez que a minha trajetória esteja muito ligada com a delas...”, concluiu Eli.