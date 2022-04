'BBB 22': Mini discussão na cozinha e reflexões sobre o jogo marcam o dia; confira

Integrantes do Quarto Grunge, do 'Big Brother Brasil 22', discutem após formação do 15º Paredão. Foto: TV Globo

Na noite desta última sexta-feira, 15, foi formado o 15º paredão do BBB 22. O líder Gustavo tinha direito a dois votos e indicou Eliezer e Jessilane, os últimos sobreviventes do Quarto Lollipop.

O restante da casa teria de votar em mais uma pessoa no confessionário, mas deu empate: Arthur Aguiar foi votado por Pedro Scooby, Paulo André e Douglas Silva; já DG foi indicado por Aguiar, Jessi e Eli.

O líder desempatou, indicando Aguiar, que deu contragolpe em Silva. O resultado desse paredão quádruplo sai neste domingo, 17.

DR no Quarto Grunge

Após a formação do paredão, o clima ficou tenso entre os meninos do Quarto Grunge. Aguiar não ficou feliz com o desempate do líder Gustavo e reclamou de estar no sexto paredão. Scooby se manifestou: “Na minha opinião, você ganhou uma dinâmica, porque ninguém saiu naquele paredão [falso]".

O surfista ainda indagou o ator: "Se você tivesse ido em seis paredões no começo, você acha, então, que você tinha que ir até a final sem ir mais em paredão nenhum?"

Em seguida, Gustavo concordou com o questionamento de Scooby: "Você também usou o argumento errado, então, porque você puxou o DG e era para ter puxado o Scooby". Aguiar rebateu: "Eu não sabia que o Scooby tinha ido menos [ao paredão] que o DG".

Mini discussão na cozinha: Jessi x DG

Jessi confessou que dormiu mal na última noite diante da tensão de estar em mais um paredão: "Dormi nada com nada essa noite". DG compartilhou que teve o mesmo problema: "Consegui bem depois. Rodei, fritei, fritei. Ah, gente...", lamentou o ator.

Na cozinha, a professora disse a DG que queria almoçar ainda antes de meio-dia e o ator, que preparava a comida, pareceu não ter gostado da cobrança da sister.

"Não vem com horário, não, queridinha. Isso aqui não é restaurante, não!", afirmou o camarote.

"Vamos meter a mão aí no arroz para ajudar vocês, que eu não vou ficar na correria, na função da cozinha também, não...", completou o artista carioca.

Jessilane: "Meio-dia eu quero almoçar, porque estou no Paredão". Douglas Silva: "Não vem com horário, não(...)Vamos meter a mão aí no arroz para ajudar(...)Eu não vou ficar na correria, na função da cozinha também não...". Xii... ️ ➡️https://t.co/Wxe6wIbexL#RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/xo4R8Zmf9z — Big Brother Brasil (@bbb) April 16, 2022

O líder Gustavo aproveitou para colocar mais fogo no parquinho, percebendo o início de uma possível discussão. "Briguem, briguem, briguem, briguem!", expressou o pipoca.

Reflexões sobre as últimas semanas de jogo

Na varanda, em conversa com DG e Jessi, Eliezer refletiu sobre como acredita que será o comportamento das votações a partir das próximas semanas, que serão as finais do reality.

"Nesse momento do jogo, quem o público quis tirar para não fazer parte do jogo, já foi feito. Acho que, agora, eles vão manter quem eles querem ver na final, não é mais quem tem que sair. Na minha opinião, é quem tem que ficar e ir para a final. O jogo já acabou", afirmou o brother.

O empresário continuou: "Não tem muitos movimentos para serem feitos aqui. Aí, tipo assim, não é sobre tirar quem tem que sair de qualquer forma, é manter quem tem que ir para a final. Acho que é isso", disse Eli.

Eliezer diz para Douglas Silva e Jessilane: "Nesse momento do jogo, quem o público quis tirar para não fazer parte do jogo, já foi feito. Acho que, agora, eles vão manter quem eles querem ver na Final, não é mais quem tem que sair(...). ➡️https://t.co/u1sOWGWK62#RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/p9EXeiiSJt — Big Brother Brasil (@bbb) April 16, 2022

Já na academia, em papo com Pedro Scooby, Douglas Silva comentou sobre ter sido puxado pelo contragolpe de Arthur Aguiar para o paredão que se decide neste domingo.

"Não me importei nem um pouco do Arthur ter votado em mim. Mas, aí, eu fiquei pensando no que ele mesmo abriu ontem, eu não sabia. [...] Aí, ele acabou abrindo o que falou no confessionário, que ainda estava chateado com umas coisas que eu fiz enquanto ele ainda estava no paredão falso. Fiquei pensando assim: 'que argumento é esse, né?'", disse DG.

O ator ainda expressou o que pensa sobre o comportamento do ator na competição. "Às vezes, ele é egocêntrico, sabe?! De achar que tudo tem que girar do lado dele. Se as coisas não saem do jeito que ele quer, a gente fica em uma situação", completou o camarote.

Em conversa com Scooby na academia, DG avalia postura de Arthur. “Se as coisas não saem do jeito que ele quer, aí ele fica p***” #BBB22 pic.twitter.com/GQV2ZxSbUe — Espiadinha #BBB22 (@canalespiadinha) April 16, 2022

Neste sábado, dia 16, tem festa e o Top 7 vai prestigiar o show dos grandes nomes da música brasileira: o cantor Jorge Aragão e o grupo Menos é Mais, que apresentam dois shows exclusivos no programa.