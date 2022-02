'BBB 22': 'Minha maior dificuldade foi separar o jogo do pessoal', conta Naiara Azevedo

Naiara Azevedo agradece participação no Big Brother e relembra momentos dificeis no encontro com Fátima Bernardes Foto: Rede Globo

A cantora Naiara Azevedo, terceira eliminada do BBB 22, participou do programa Encontro, da Rede Globo, na manhã desta segunda, 21.

Na conversa com a apresentadora Fátima Bernardes a sister desabafou sobre seus momentos na casa. Naiara confessou que se sentia sozinha com frequência e relembrou crises de ansiedade.

A sertaneja Naiara Azevedo aproveitou o programa para cantar alguns sucessos e comentar o Big Brother.

O papo rendeu o primeiro lugar nas trends do twitter, onde o público comemorou o bom humor da cantora e elogiou o look.

o sorrisão da bichinha NAIARA NO ENCONTRO pic.twitter.com/reeC0Bifzo — malu (@twitamaria) February 21, 2022

Naiara não surpreendeu ninguém ao revelar a torcida para as comadres, grupo formado por Natália Deodato, Linn da Quebrada e Jessilane Alves. “Eu amava demais, foi o maior vínculo que construí na casa”, contou. A ‘Nanacita’, apelido que recebeu do público ainda falou sobre as dificuldades do confinamento. “Minha maior dificuldade foi separar o jogo do pessoal”, contou, lembrando que a casa do BBB não é formada apenas por brothers e sisters, mas carrega o sonho das pessoas.

“Uma hora você vai ter que votar a favor de colocar fim no sonho de alguém. Ser líder é muita responsabilidade. Você coloca a pessoa direto para o paredão, você fala pra ela: ‘seu sonho acaba aqui’. Nas duas primeiras semanas eu fiquei perdida, sem saber quem eu indicaria para o paredão. Só conseguir votar com certeza na quarta semana.”

Com altos e baixos no confinamento e até uma tentativa de desistência, Naiara revelou no Encontro que descobriu muito sobre si mesma na casa e agradeceu a participação no Big Brother Brasil 22. "Preciso me dedicar mais a mim. Eu amo o meu trabalho, mas quando fiquei sozinha, lá dentro, sem telefone, sem televisão, descobri que preciso ter tempo de qualidade comigo mesma. Aprendi a valorizar mais ainda a valorizar as pessoas que gostam de mim."

“Para mim o BBB foi um presente muito grande, tanto para a Naiara pessoa, quanto para a Naiara cantora, muitas pessoas conheceram e agora acompanham o meu trabalho."

Fora da casa, Naiara se surpreendeu com as atitudes do Lollipop

A cantora virou meme nas redes sociais depois de olhar feio para um membro da platéia que defendeu a torcida para a influencer Jade Picon. Naiara ainda comentou o relacionamento com os integrantes do quarto lollipop durante a permanência na casa.

“Eu sentia que estava incomodando, lembro que às vezes eu chegava num lugar e acabava o assunto. Quando eu entrava no quarto colorido [lollipop] as meninas levantavam e saiam. Não quero mais sentir tanta pressão, sabendo que aqui fora tem muitas pessoas que me amam”

Naiara ainda se mostrou muito surpresa com o posicionamento da sister Laís Caldas com os outros integrantes da casa. A cantora comentou que vendo a forma como Laís despreza as pessoas e fala com tanta frieza, não reconheceu a amiga que pensava ter feito no confinamento. “Ela mascara muito bem”, contou.

“Comigo ela era tão doce, me ajudou quando tive crises de ansiedade, devo isso a ela. Quando eu vejo ela falando de forma tão dura lá dentro com as pessoas, percebo que se eu tivesse visto essa pessoa que ela é lá dentro, não conseguiria ser amiga dela."

A cantora ainda confessou que não simpatizou com o novo confinado, Gustavo Marsengo, affair de Laís. "Não sei se o meu santo ia bater com o dele, ele é muito genioso. Se eu perceber que a pessoa está me manipulando eu sinto que não vai dar certo”, contou Naiara.