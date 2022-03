'BBB 22': Mesmo com visita de Dummy, participantes ainda especulam paredão falso

Integrantes do Big Brother Brasil 22 acompanham da sala da casa a movimentação do dummy no jardim, na manhã desta quinta-feira, 10. A equipe do programa resolveu fazer uma brincadeira com os integrantes que acharam que o paredão do dia 8, que eliminou Jade Picon, era falso. Foto: Instagram/ @bbb

Depois de muita especulação dentro da casa do BBB 22, sobre uma possível volta da participante Jade Picon, eliminada na última terça-feira, 8, os integrantes do reality tiveram uma resposta na tarde desta quinta-feira, 10, mas não foi muito bem como eles esperavam.

A equipe do programa resolver fazer uma 'trolagem' nos participantes e enviaram um dummy, com estatura parecida com a de Jade, para o jardim da casa. Os brothers e sisters foram reunidos na sala da casa e assistiram a movimentação do dummy pela televisão do cômodo.

Depois de um tempo foi liberado para que os participantes pudessem ir ao jardim, mas o dummy já não estava mais lá. Quando eles retornaram para a casa, o intruso estava no confessionário e entregou um envelope para os moradores da casa. O líder da semana, Pedro Scooby, teve a missão de passar o recado, que dizia: "Atenção! Hoje tem prova do líder".

O que os integrantes da casa não sabem é que não foi Jade Picon quem fez a 'trolagem', mas foi alguém que também conhece bem o reality: a apresentadora Ana Clara, que integrou o elenco do programa na edição de 2018. "Era eu. acabei de sair da casa gente. Fizemos uma pequena 'trolagem' com o pessoal. Acho que a galera achou que era a Jade, né? Não, era só um envelope mesmo, mas foi ótimo", disse a comunicadora.

A brincadeira foi inspirada no paredão falso do BBB 21 quando a atriz, Carla Diaz, retornou à casa vestida de dummy. A atuação da artista na época, para despistar os participantes da edição, foi elogiada e seu retorno movimentou o jogo.

Depois da visita do dummy, Arthur Aguiar saiu para o gramado e comentou em voz alta: “Pô, sacanagem essa brincadeira, hein! Gostei não... calma aí, gente!”. O ator ainda está desconfiado: "O PA [Paulo André] acha que eles fizeram isso para a gente meio que achar que não vai ter mesmo e aí daqui a pouco tem". Gustavo também comentou a visita do dummy com os brothers na sala: "É porque vocês estavam fritando com paredão falso, e hoje seria o dia que o paredão falso acabaria. Então, eles 'trolaram' com isso".

Laís e Eslovênia correram para a dispensa para checar se Jade não estava escondida por lá: "Está aqui, não. Fizeram isso só para enganar nosso coração. Tem algum recado aí, não?",

Em seguida, Eslovênia desabafou no quarto lollipop que ainda acredita que a influenciadora eliminada possa voltar. "Eu estou rindo, mas estou triste". Laís também não desistiu do retorno de Jade: "É isso, gente, vamos esperar. Estou te esperando, amiguinha!".

Eliezer e Vyni discutem mais uma vez

Conversando na área externa, Eliezer e Vinicius discutiram a relação mais uma vez. O cearense disse que sonhou que o empresário era falso com ele e disse que ele deveria ir logo dormir no quarto grunge, junto com seu par na casa, a designer de unhas Natália. “Eu fui dormir lá ontem para dar uns beijos na boca”, retrucou Eliezer. Em seguida, Vinicius respondeu: “Se a prova for em dupla, faça com Natália”.

Arthur dá "sem querer" vômito no raio-X para Natália

No raio-X da manhã desta quinta-feira, 10, Arthur Aguiar, chamou Natália para explicar o motivo de ter dado o ícone de ‘vômito’ para a sister no queridômetro: “Foi sem querer [...] “Desculpa pelo ato falho. Eu sei o quanto é ruim você olhar um ‘vômito’ no bagulho, mas foi sem querer. Se fosse por querer eu nem falaria nada”. A designer de unhas aceitou o pedido.

Durante seu raio-X, Lucas voltou a falar da discussão que teve com Aguiar durante a festa do líder, na madrugada de quinta-feira: "Tenho que proteger o Arthur, e não aliado do Arthur". A discussão aconteceu após Lucas revelar que teria pensando em votar em Tiago Abravanel, que desistiu da competição e que era um dos aliados de Arthur Aguiar.

Expectativa para a prova do líder

Os outros participantes expressaram durante o raio-X suas expectativas sobre a prova do líder, que ocorre na noite desta quinta-feira, 10. Linn da Quebrada disse: "Hoje o que eu tenho a dizer é que é dia de prova do líder e será que vem liderança por aí? Não vou falar, para não em frustrar". Eslovênia demonstrou otimismo: "Hoje é um dia muito importante, é dia de prova do líder. (...) Eu queria muito ganhar e espero que dê certo".

Paulo André também está de olho na liderança: "Hoje [tem] prova do líder, é um dia bem importante e que deseja o jogo. Quero muito pegar esse líder". A bióloga Jessilane frisou a importância de ganhar o líder já que está há sete semanas na xepa: "Hoje eu preciso ganhar essa prova. Estou há sete semanas, seguidas, na xepa". Já Gustavo acredita que se ganhar a liderança alguns participantes sentirão medo: "Hoje [tem] prova do líder. Quero muito ganhar essa prova. Se eu ganhar essa prova, metade da casa vai ficar com medo, e não vai saber o que vou fazer".