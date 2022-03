'BBB 22': Marido de Tiago Abravanel critica exclusão de ex-brother da vinheta de abertura do reality

Fernando Poli criticou a decisão da TV Globo em excluir Tiago Abravanel da abertura do 'BBB 22'. Foto: Instagram/@ferpoli

Fernando Poli, o marido de Tiago Abravanel, usou os stories do Instagram para criticar a remoção do ex-brother da vinheta de abertura do programa. Tiago desistiu de participar do BBB 22 no último domingo, 27, e foi retirado da vinheta nesta terça-feira, 1º.

"Tiraram o Tiago! Ai, Globo", disse Fernando enquanto filmava a abertura do dia da eliminação. "Sem palavras, Globo", escreveu, usando emojis de vômito logo em seguida.

Nas redes sociais, internautas também questionaram e criticaram a decisão da emissora. No ano passado, Lucas Penteado também desistiu de participar do Big Brother Brasil, mas continuou aparecendo na abertura do programa. Até mesmo Maria, participante expulsa por agressão este ano, não foi excluída.

O ex-BBB Victor Hugo cogitou sobre uma possível substituição de Tiago. Ele relembrou Bambam, participante do BBB 13, e Dilson, do BBB 3, que desistiram do programa e foram retirados da abertura por serem substituídos por outros participantes.

Lucas desistiu, não saiu da vinheta. Alan desistiu, também não saiu. Bambam desistiu e saiu da vinheta, pois foi substituído pelo Yuri. Dilson desistiu e saiu da vinheta, pois foi substituído pelo Harry. Tiraram o Tiago, será que vem aí substituição?! #RedeBBB #MinhaTeoria pic.twitter.com/xYy3ZxGyhQ — Victor Hugo (@victorhugotex) March 2, 2022

Maria foi expulsa e continua na vinheta. Tiago pediu para sair e sumiu da vinheta. Quando o diretor pega ranço, o negócio fica bem claro pra gente. #RedeBBB — Arthur Pires (@arthuraiquemeda) March 2, 2022

Tirar alguém da vinheta é forte. Ainda mais alguém que esteve por quase metade do programa. Não sei o que Tiago Abravanel pensa sobre, e espero que lide bem, mas eu ficaria arrasado. #BBB22 pic.twitter.com/hJyc8zpYBc — Lucas Pasin ‍♂️ (@lucaspasin) March 2, 2022

#BBB22 O Tiago Abravanel vendo que o Boninho tirou ele da vinheta de abertura: pic.twitter.com/wPZiKJKkFI — Gabriel Campos (@gabscmps) March 2, 2022

Porém, outros internautas defenderam a decisão da Globo e apontaram que a exclusão do ator pode ter sido feita apenas por questões contratuais.

Tiraram o Tiago da vinheta... Namoral, o cara disse no programa que pediu pro Bones deixar ele participar, que era um sonho dele, que ele adorava o programa... Pra depois arregar e pedir pra sair?? Queria o que?? BBB22 — Milene (@Milene43769411) March 2, 2022

O próprio Tiago falou que pediu ao Bolinho pra entrar no bbb ano passado, acabou entrando nesse. Ditou o ritmo paz e amor do início do programa, enfiou a edição num buraco sem fundo e depois desistiu. Bolinho mandou tirar ele até da vinheta de abertura. A mágoa é grande. #bbb22 — regi oliveira (@erreoliveira) March 2, 2022

que teoria maluca, é só questão de contrato isso aí. Tem nada de Boninho infantil com raiva, ranço de produção, unfollow no instagram, nada disso. O que tem é só cláusulas diferentes em cada contrato. Talvez no caso do Abravanel tivesse condições de anulação do uso de imagem. — Bruno Renno (@brunorenno) March 2, 2022

Relembre os participantes que já desistiram do 'Big Brother Brasil'

'BBB': Relembre os participantes que desistiram do 'Big Brother Brasil' 1 | 9 'BBB': Relembre os participantes que desistiram do 'Big Brother Brasil' O 'Big Brother Brasil' já contou com diversos participantes que desistiram do programa ao longo de sua história. Confira quem são os brothers que pediram para sair do reality show ao longo da história da atração.

Foto: TV Globo

2 | 9 Dilsinho 'Mad Max' - 'BBB 3' O motoqueiro sul-matogrossense Dilson Walkarez Filho, o Dilsinho Mad Max, como era chamado, foi o primeiro participante a desistir do 'Big Brother Brasil', na 3ª edição do programa, em 2003. À época, especulava-se que a motivação seria uma desilusão amorosa com Joseane, que havia vencido o concurso Miss Brasil no ano anterior, mas ele negava.

Foto: TV Globo

3 | 9 Leonardo Jancu - 'BBB 9' Em 2009, o 'Big Brother Brasil' trouxe a primeira edição do chamado Quarto Branco, em que três participantes ficam confinados entre paredes e camas brancas, com um grande botão vermelho no centro do cômodo. Apertá-lo significava desistir, e foi o que fez Leo Jancu. "Logo que saí, óbvio que bateu um arrependimento ao ver que minha imagem estava ótima, e que eu chegaria longe no jogo, podendo ganhar o milhão.

Foto: TV Globo

4 | 9 Netinho e Fernanda - 'BBB 12' Antes do início do programa, mas já após terem seus nomes divulgados na lista de participantes, Fernanda Girão e Netinho, que já estavam confinados, pediram para sair do 'Big Brother Brasil'. Eles foram substituídos por Fabiana e Ronaldo, respectivamente.

Foto: TV Globo

5 | 9 Kleber Bambam - 'BBB 13' Em 2013, o 'Big Brother' contou com o retorno de alguns ex-participantes, incluindo Fani, Natália, Anamara, Eliéser e os campeões Kleber Bambam e Dhomini. Bambam chegou a ganhar a primeira Prova do Líder da edição, mas, no dia 12 de janeiro, foi ao confessionário e anunciou sua desistência.

Foto: TV Globo

6 | 9 Tamires - 'BBB 15' Tamires pediu para sair da 15ª edição do 'Big Brother': "Descobri que não tenho maturidade para ficar longe das pessoas que eu gosto. Achei que eu conseguiria, mas não consigo. Sou muito mais frágil do que eu imaginava."

Foto: TV Globo

7 | 9 Alan - 'BBB 16' O filósofo Alan optou por deixar o confinamento do 'Big Brother Brasil' em 5 de fevereiro de 2016, quando foi chamado ao confessionário e avisado pela produção que seu pai estava internado em estado grave com problemas de saúde. Nenhum outro participante foi adicionado ao elenco após sua saída.

Foto: TV Globo

8 | 9 Lucas Penteado - 'BBB 21' Em sua passagem pelo 'Big Brother' em 2021, o ator Lucas Penteado, que já participou do elenco de 'Malhação', em 2017, se envolveu em discussões com quase todos os participantes da casa durante as festas do programa. Depois de muita pressão, pediu para sair do reality.

Foto: TV Globo

9 | 9 Tiago Abravanel - 'BBB 22' Na edição 21, em que Lucas Penteado desistiu, outros brothers também ameaçaram sair do reality show e depois voltaram atrás na decisão. Por isso, Boninho resolveu inserir um novo objeto na casa: o botão de desistência. Tiago Abravanel estreou o botão e desistiu do 'Big Brother Brasil 22' na tarde de domingo, 27 de fevereiro. O ex-participante desistiu do jogo, mas antes se despediu dos cômodos e declarou: "Acabou para mim".

Foto: TV Globo

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais