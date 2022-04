'BBB 22': Mãe de Eslovênia diz que conversa com Lucas todos os dias

No 'Domingão', Eslovênia reencontrou os pais pela primeira vez após sair do reality. Foto: Tv Globo

Eslovênia, a 11 ª eliminada do BBB 22, participou do quadro Domingão Tá Vendo com Luciano Huck neste domingo, 10. A modelo reencontrou os pais, Kilma e Antônio, pela primeira vez desde que deixou o reality show no domingo, 3 de abril.

Após a emoção do reencontro, a mãe de Eslô revelou que conversa com Lucas todos os dias. "Falo com ele todos os dias. Ele me chama de 'minha sogrinha'. Ele é uma pessoa carinhosa, carismática, ele me agradou muito. Eu torço muito para que dê certo, aliás, já deu certo", contou, sobre o romance da filha com o ex-BBB.

Ela ainda disse que se preocupava com o comportamento de Eslô durantes as festas do reality "porque ela bebia muito".

Já a ex-sister, eliminada com 80,74% dos votos, comentou sobre suas decisões dentro da casa. "Ou a gente ia seguir o coração ou ia mudar totalmente. Eu acho que não é só sobre o grupo, é sobre as pessoas. E talvez o nosso grupo tenha demorado pra enxergar algumas coisas", afirmou.