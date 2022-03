'BBB 22': Madrugada após eliminação é marcada por choro entre 'lollipopers' e coração partido

Eliezer e Eslovênia são os únicos integrantes do quarto lollipop que ainda permanecem na casa. Foto: TV Globo

Mais um integrante do quarto lollipop se foi. Laís entrou para o ranking das maiores rejeições da história do Big Brother Brasil e acabou eliminada com 91,25% dos votos. Ela disputou a nona berlinda da edição com o parceiro de quarto, Eliezer, e com o ator Douglas Silva.

Durante o discurso da eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt resolveu confundir os brothers. Ele disse haver emparedados que trocaram de posição por uma diferença percentual de décimos. Porém, o apresentador se referia a Eliezer e DG, que tiveram, respectivamente, 4,27% e 4,48% dos votos.

Além disso, Schmidt afirmou que a eliminação dos "lollipopers" pode ser apenas uma "coincidência". "Quem sai, sai individualmente, não sai como grupo", discursou.

A fala de Tadeu causou reflexões entre os dois integrantes do quarto que restaram na casa: Eliezer e Eslovênia. Eles questionaram, novamente, se o grupo fez algo grave que desagradou o público.

O momento após o paredão foi marcado por choro, mas com um misto de tristeza e alegria entre os dois, já que Eli se safou da berlinda. "Eu não sei se eu fico feliz, se eu fico triste, eu não sei se me dá mais medo ainda", comentou o brother entre lágrimas.

Resultado fez outros brothers refletirem sobre o jogo

Depois da saída de Laís, as comadres – como são chamadas Linn da Quebrada, Natália e Jessilane – também refletiram sobre os últimos paredões da casa. Natália disse que percebeu que os resultados reforçam "o lugar de atrito com o Arthur".

Jessi pontuou que prefere acreditar que os resultados, na verdade, refletem a trajetória individual dos eliminados. Elas também relembraram o discurso de Tadeu sobre Laís ter saído individualmente.

Do outro lado da casa, Pedro Scooby resolveu levar seu pensamento positivo para o quarto lollipop. "Vamos viver, mano (sic). A única certeza que a gente tem é que vai todo mundo sair nesse próximo mês", brincou o surfista.

A edição já está se encaminha para o final e, no dia 26 de abril, deve revelar o grande vencedor do prêmio de R$ 1,5 milhão.

Scooby ainda tentou tranquilizar os brothers sobre a visão do público fora da casa. "Não tem a ver com quem vai sair e com quem vai ficar um pouco mais de tempo. Tem pessoas que saíram e ficaram muito mais famosas do que os que foram até a final", pontuou.

Gustavo teve de lidar com a saída da amada

Outro participante que ficou abalado com a saída de Laís foi Gustavo, que mantinha um relacionamento com ela no reality. Ao falar sobre o assunto com Eliezer, ele desabafou: "Foi um baque. Ela era meu porto-seguro".

Eli disse que a eliminação choca porque é "como se fosse uma morte". "Eu senti isso muito com o Vyni, a pessoa desaparece", confessou.

Gustavo discordou do pensamento do colega e pontuou: "daqui a um mês estamos juntos". Porém, disse que o mês demora a passar. "É um ano", concordou Eliezer.

