‘BBB 22’: Luciano, Naiara Azevedo e Natália disputam o primeiro paredão

O primeiro paredão da edição de 2022 do Big Brother Brasil está formado. Luciano, Naiara Azevedo e Natália foram os indicados da casa neste domingo, 23. Eles disputam a permanência até a próxima terça-feira, 25.

Naiara foi parar na berlinda por uma indicação direta do líder da semana, Douglas Silva. Ela teve direito a um contragolpe e decidiu levar Luciano com ela ao primeiro paredão da edição.

Luciano, Naiara Azevedo e Natália estão no primeiro paredão do Big Brother Brasil 22 Foto: Divulgação/Tv Globo

Cada participante então teria que votar em duas pessoas no confessionário. O anjo, Rodrigo, era autoimune e não poderia ser indicado. Além dele e do líder, Laís, Bárbara e Arthur Aguiar não poderiam receber votos por terem vencido as duas provas de imunidade da semana.

Natália, Jade Picon e Pedro Scooby foram os mais indicados da casa – cada um recebeu 7 votos. O líder, Douglas, teve o papel de livrar um deles do paredão da semana e decidiu salvar Scooby.

Luciano, Natália e Jade então disputaram a prova bate e volta, que livraria mais um participante da possível eliminação. Jade venceu e o paredão terminou com Naiara, Luciano e Natália disputando a permanência na casa.