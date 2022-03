'BBB 22': Lucas vence prova do líder e Jessi no VIP pela primeira vez são destaques da madrugada

O estudante de medicina Lucas venceu a prova de resistência do líder do 'Big Brother Brasil 22' após quase 24 horas de duração. A prova foi decidida por sorteio. O pipoca chegou a final junto com Natália e Paulo André. Foto: TV Globo

A oitava prova do líder do Big Brother Brasil 22, que foi de resistência e ocorreu entre quinta-feira, 10, e sexta-feira, 11, foi decidida na sorte e o pipoca Lucas saiu como vencedor. O estudante de medicina completou quase 24 horas de prova, junto de Natália e Paulo André. Os três ganharam R$ 20 mil em compras nas lojas Americanas, que patrocinou a competição.

O apresentador Tadeu Schmidt já havia avisado ao público que a prova teria limite máximo de 24 horas, seria encerrada no programa ao vivo de sexta-feira, 11, e que, caso ainda houvesse participantes resistindo, o líder da semana seria decidido por sorteio. Quem não gostou nada do resultado foi o atleta Paulo André, que achou injusta esse tipo de decisão em uma prova de resistência: "Fiquei quase 24 horas pra prova ser decidida em sorteio? Era mais fácil ter saído antes e não ter essa decepção".

2) Quem não gostou nada dessa dinâmica de decidir uma prova de RESISTÊNCIA na SORTE foi Paulo André. O atleta que foi um dos finalistas a ficar 24h na prova ficou chateado por perder no sorteio e disse que se soubesse que seria assim teria saído mais cedo #BBB22 pic.twitter.com/ZnUrVSmQ7g — Tracklist (@tracklist) March 12, 2022

A camarote Linn da Quebrada desistiu dez minutos antes do sorteio. A sister ficou bem desapontada por não ter conseguido participar da decisão do novo líder, mas foi recompensada também com o prêmio de R$ 20 mil em produtos das lojas Americanas.

A @linndaquebrada ficou muito triste vendo que desistiu da prova faltando poucos minutos :( #BBB22 pic.twitter.com/wEbK3MsQdw — Central Linn da Quebrada ‍♀️ (@QuebradaCentral) March 12, 2022

AVISA QUE É 20 MIL PRA NOSSA MAMI! Obrigada @americanas e BBB22! #TeamLina ‍♀️ pic.twitter.com/nY5DvhKKNJ — Linn da Quebrada ‍♀️ (@linndaquebrada) March 12, 2022

Para o seu VIP, Lucas escolheu Eslovênia, Natália, Linn e realizou um feito inédito: tirou a bióloga Jessilane da xepa pela primeira vez. A sister não se conteve e comemorou muito! Ficaram na xepa Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer, Gustavo, Laís, Paulo André, Pedro Scooby e Vinicius. Durante a madrugada, Jessi virou assunto por ter temperado bife com açúcar, em vez de sal. Os brothers riram e brincaram com a situação. "Não tem açúcar na xepa, só sal. Eu vou sofrer aqui, não sei onde está nada", disse a goiana.

A comemoração pela Jessi ter saído da Xepa #BBB22 pic.twitter.com/JPc88dM508 — Tracklist (@tracklist) March 12, 2022

Antes de irem para o quarto do líder, Natália, Jessi e Lina conversaram sobre P.A. Natália disse que o atleta fez 'cara feia' quando ela falou durante a prova: “Já imaginou uma preta com vitiligo ganhar pela primeira vez a liderança da casa?”. Ela também chamou o camarote de soberbo. Durante a prova do líder, os integrantes discutiram quando Paulo André disse que colocaria Jessi em seu VIP. Natália achou que o gesto não era genuíno.

Pela primeira vez no quarto do líder, Jessi não perdeu tempo e se atirou na cama assim que entrou no cômodo. A goiana estava feliz por viver a experiência pela primeira vez, contudo, as sisters do VIP da semana e o líder não perderam tempo e logo conversaram sobre o jogo. O assunto em questão foi o ator Douglas Silva e uma possível atitude machista do integrante.

Natália disse: "Eu sou apaixonada na pessoa do DG, mas eu não estou gostando do movimento que está se formando nessa história de VIP". Em seguida, Eslovênia também deu sua opinião: "Até o momento, não sei, mas, por esse lance de afinidade acontece [...] Eu, inclusive, um dia antes do VIP se formar, naquela briga, eu falei: 'Está homens contra mulheres', mas não significa [que seja] machismo. É uma coisa real, uma configuração da casa".

10) No quarto do líder, Eslovênia, Lina, Natália e Jessilane comentam sobre as relações de jogo do “grupo dos meninos” #BBB22 pic.twitter.com/5hseDaAkI1 — Tracklist (@tracklist) March 12, 2022

Já no quarto lollipop, Eliezer disse acreditar que será o voto do líder da semana e que, caso tenha um contragolpe, indicará P.A. ou Jessilane. "A única chance de eu sair dessa é com o anjo", afirmou o brother. O pipoca ainda não sabe, mas, por ter sido vetado da prova do líder, na dinâmica desta semana ele terá direito a uma indicação direta ao paredão. Na tarde deste sábado, 12, ocorre ainda a prova do anjo, e o vencedor terá direito a imunizar uma pessoa.