'BBB 22': Lucas vence Prova do Anjo; confira quem são os 'monstros'

Lucas Bissoli venceu a nona Prova do Anjo do Big Brother Brasil 22. Foto: Globoplay

Lucas venceu a Prova do Anjo realizada na tarde deste sábado, 19, no BBB 22. A disputa foi patrocinada pela Avon Renew e foi feita em esquema mata-mata. O líder Arthur Aguiar sorteou as duplas que disputaram a prova e Eliezer, Linn da Quebrada e Jessilane ficaram fora da competição.

Os participantes que se enfrentaram foram: Paulo André e Eslovênia, Pedro Scooby e Natália, Laís e Lucas e Gustavo e Douglas Silva. A cada rodada, os competidores tinham de encontrar cinco cards espalhados em um banheiro gigante. Ao apertar o botão, todos os cards deveriam estar em cima do expositor.

Na primeira rodada, Eslovênia venceu Paulo André, que apertou o botão com um dos cards no chão e foi eliminado. Scooby, Lucas e Douglas também foram para classificados para a semifinal, que teve como duplas Scooby contra Eslovênia e Lucas contra Douglas.

A final da prova foi disputada por Scooby e Lucas, que foi o vencedor. Com a vitória, o brother precisou escolher os 'monstros' da semana e colocou Eliezer e Gustavo no castigo.

No 'mostro bebê chorão', enquanto um terá de carregar uma chupeta, o outro terá de carregar uma mamadeira. Ao ouvir os choros de bebês, os castigados deverão ir até o berçário e cuidar deles até que se acalmem. Como de costume, cada um perde 300 estalecas.