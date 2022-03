'BBB 22': Lucas é o décimo eliminado do reality show

77,54

Após mais um Jogo da Discórdia que movimentou o Big Brother Brasil 22, o resultado do paredão desta terça-feira, 29, foi anunciado! Com 77,54% dos mais de 51 milhões de votos, Lucas Bissoli foi o escolhido para deixar o reality show e é o décimo eliminado do programa.

A disputa ficou entre o estudante de medicina e Pedro Scooby, que teve 18,05% dos votos. Já Paulo André ficou como coadjuvante e recebeu apenas 4.41 dos votos no nono paredão.

Durante o discurso da eliminação, Tadeu Schmidt disse: "Vocês conseguem imaginar a Eslô sem o Lucas? São laços fortíssimos e um deles agora vai se partir. No BBB, em que as vitórias nas provas ficaram concentradas, o paredão reuniu três dos maiores campeões. Nessa grande competição chamada BBB, a maior das provas é o paredão, com consequências irreversíveis e hoje o paredão elimina um campeão".

A trajetória de Lucas no ‘BBB 22’

Durante o período que permaneceu no reality, Lucas protagonizou alguns momentos divertidos, firmou e desfez alianças, e viveu um romance desde o começo do programa com Eslovênia.

O estudante de medicina fugiu do paredão de diversas formas e sempre que possível se saía bem nas provas da casa, mas dessa vez não teve jeito e deixou o Big Brother Brasil. Ele ganhou prova do anjo, foi líder duas vezes e venceu prova Bate e Volta no terceiro paredão desta edição.

Conhecido por ser o Barão da Piscadinha, ele foi líder duas vezes no BBB 22. Em seu primeiro reinado indicou Brunna Gonçalves para a berlina e a dançarina deixou o programa. Já no segundo, ele optou por mandar Pedro Scooby, mas quem saiu foi o Vyni.

No romance com Eslô, ambos jogaram em lados opostos, mas isso não interferiu na relação que eles mantinham dentro da casa mais vigiada do Brasil. O casal colecionou momentos fofos dentro do reality e os fãs já esperam que esse affair vire algo mais sério fora do BBB.

Quando Bissoli tentou firmar uma aliança com Arthur Aguiar, estava indo bem até a página dois. Assim que o cantor descobriu que o brother estava tentando colocar Tiago Abravanel no paredão, a amizade entre Lucas e Arthur ficou abalada. Tanto que no Jogo da Discórdia da última segunda, 28, o ex-Rebelde colocou o estudante de medicina como “não ganha” em seu pódio.

O Barão da Piscadinha também ficou conhecido como Barão da Roubadinha, quando ele confessou para os colegas de confinamento que estava colecionando produtos que estavam disponíveis para eles na casa.

A mala do então ex-BBB estava repleta de itens de maquiagem, desodorante e protetor solar. O que ele não esperava era que isso fosse gerar um aviso da produção pedindo para que os produtos fossem devolvidos.

Ele também virou meme por “comer demais”. Assim que foi para o vip de Jade Picon, graças a uma dinâmica que teve na época, a ex-BBB comentou o quanto ele comia e reclamou que foi o brother que deu menos estalecas para o mercado. O próprio Lucas comentou com outros participantes que viver na xepa era difícil pra ele.

Sem se envolver em muitas intrigas, Lucas deixa o BBB e não faz parte do Top 10 da 22ª edição do reality.