‘BBB 22’: Lucas de quaresma e 'fim' de Eli e Vyni são destaques do dia Foto: Globoplay

Depois de uma festa, uma nova semana começa no Big Brother Brasil 22. Como de costume, a quinta-feira é dia de prova do líder e, após se divertirem a noite toda na celebração do líder Paulo André, os brothers aproveitaram o dia para descansar e recarregar as energias para a prova que acontece nesta quinta, 3.

Enquanto a disputa pela nova liderança não começa, os moradores da casa mais vigiada do Brasil já pensam nas estratégias para a nova semana na casa. Confira os principais destaques do que aconteceu no reality durante o dia:

Aniversariante no BBB

Tem brother assoprando as velinhas! Arthur Aguiar completou mais um ano de vida nesta quinta-feira, 3, e no raio-X desta manhã o cantor disse estar feliz em comemorar o aniversário no reality.

“Muito feliz de estar aqui, comemorando. Estou morrendo de saudade, mas vou segurar a onda para tentar ir o mais longe possível, porque sei que é isso que você quer também”, disse o brother, que aproveitou para mandar um recado para Mayra Cardi.

Greve de bebidas alcoólicas e doces

Lucas Bissoli decide fazer promessa de quaresma no 'BBB 22'. Foto: Globoplay

Ainda no raio-X desta quinta, 3, teve gente planejando abstinência de álcool e doces pelos próximos 40 dias. Lucas Bissoli explicou que a decisão veio por questões religiosas: “Ontem foi quarta-feira de cinzas, início da quaresma. Queria fazer algo, porque antes do BBB, eu pedi muito a Deus para estar aqui, e agora que consegui, queria fazer abstinência de alguma coisa”.

O brother ainda deixou claro que pode não conseguir cumprir a penitência, mas que já na festa do líder ele não bebeu e nem comeu doces. Além disso, Eslô também vai fazer a mesma promessa: “Eslô também vai fazer [abstinência] de doce, então fica mais fácil. Mas, assim, vou tentar. Não vai ser fácil. E espero conseguir. Nesses 40 dias quero estar aqui no BBB”.

É o fim do “relacionamento” de Vyni e Eliezer?

Relação de Eli e Vyni fica estremecida no 'BBB 22'. Foto: Globoplay

Durante a festa do líder Paulo André, Vyni e Eliezer discutiram, mais uma vez, a relação. “A gente foi tipo uma dupla por mais de um mês aqui, e ele também nunca fez”, disse Vyni, referindo-se a Eliezer e suas brincadeiras.

Eli, no mesmo instante, perguntou ao amigo: “A gente foi?”. “É! Agora a gente é parceiro de jogo”, respondeu o estudante de direito. Linn da Quebrada estava participando da conversa e assim que percebeu o clima pesado, aconselhou os dois: “Eu acho que vocês precisam conversar para se entender”.

Pouco tempo depois, a cantora deixou os dois a sós para colocar os “pingos nos is”. “Será que a gente fez história aqui? Como uma dupla?”, perguntou Vyni, enquanto relembravam os momentos juntos no reality.

“Eu lembro de quando contei coisas da minha vida que nem todo mundo sabia, e tinha alguém do meu lado para chorar comigo. Alguém [Eli], que agora, eu estou vendo e tudo bem, está focado no jogo. Amizade e tudo que foi construído, agora é da porta para fora”, falou Vyni.

No entanto, Eliezer discordou e começou a chorar: “Não é bem assim. Tu entendeu errado. Tu não entendeu absolutamente nada”. Mesmo com o ar de rompimento, os dois seguiram conversando e se abraçaram. Eli ainda agradeceu Vyni pela parceria no programa.

Dor pré prova do líder

Depois da festa do líder, Gustavo acorda com dor de hérnia e pede remédio para produção do 'BBB 22' Foto: Globoplay

Depois de aproveitar a festa do líder, Gustavo acordou nesta quinta, 3, pedindo remédio para dor — vale lembrar que o brother tem hérnias de disco. Enquanto ia para o confessionário, viu Douglas Silva, que brincou com o empresário: “Vai pedir remedinho para a ressaca? Não aguentou, não? Está com dorzinha de cabeça? Bebe!”.

Logo em seguida, Gustavo explicou que era “dor de hérnia” e o ator, ao avisar que o confessionário estava liberado, logo falou: “Tu levantou todo torto, né, maluco”. Pedro Scooby também observou o paranaense e comentou: “Ele está com dor na hérnia, a imunidade deve ter ido lá no pé”.

“Entrei com muito medo”

Em conversa com outros brothers, Natália revela que entrou com 'muito medo' no 'BBB 22'. Foto: Globoplay

Natália Deodato é a primeira participante com vitiligo na história do BBB. Durante a tarde desta quinta, 3, a sister comentou sobre suas inseguranças com Linn e Eliezer. “Eu entrei com muito medo. Entrei pronta, fazendo o que eu queria, já entrei muito assim: ‘Eu sou f*da, sou durona, quem tiver que peitar, eu vou peitar”, conta.

“Mas entrei com muito medo porque a questão da gente ser diferente tem muitas barreiras e eu acho que até ser muito forte é muito diferente para as pessoas”, concluiu a mineira. Eliezer, no entanto, falou que não conseguia colocar ela e nem Linn da Quebrada “nesse lugar de ser diferente”.

“É a questão do padrão. A gente se fecha na caixinha do que é comum e esquecem que a gente tem outros tipos de padrões. Você tem vivência, mas tem muitas pessoas que não têm e eu tive muito medo de entrar aqui e ter contato com essas pessoas, que tem a mente fechada para entender. Até pelo meu jeito”, concluiu Natália.