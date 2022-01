‘BBB 22’: Linn da Quebrada quer ser tratada nos pronomes femininos e explica tatuagem

Linn da Quebrada é uma travesti e se identifica pelos pronomes femininos Foto: Instagram/@linndaquebrada

Durante a exibição do BBB 22 neste domingo, 23, Tadeu Schmidt aproveitou a conversa com os participantes para reafirmar questões importantes para a participante Linn da Quebrada.

Linn, ou Lina, é uma travesti e se identifica pelos pronomes femininos. Ela possui o pronome ‘Ela’ tatuado acima da sobrancelha e, após um questionamento do apresentador, revelou o motivo por trás da tatuagem. “Eu fiz essa tatuagem por causa da minha mãe. No começo da transição, ela me tratava pelo pronome masculino”, afirmou. Segundo Linn, ela brincava com a mãe dizendo que iria tatuar o pronome na testa e realmente o fez.

Ela ainda afirmou que a tatuagem é uma indicação para todas as pessoas. “Ficou na dúvida? Lê, daí vocês lembram”, disse se direcionando a todos os confinados da casa. O questionamento de Tadeu surgiu por conta de uma série de situações que aconteceram desde a entrada, na última quinta-feira, 20, da artista no programa.

Durante um almoço, Eslovênia se referiu a Linn por “ele” e foi prontamente corrigida pela própria artista. Porém, durante a festa no último sábado, 20, a participante tratou novamente Lina pelo pronome masculino e a chamou de “amigo”. Laís também se referiu desrespeitosamente à cantora. Em um dos torpedos secretos enviados pela médica, ela perguntava se Linn estava “solteiro”.

Rodrigo usou um termo transfóbico, se referindo à travesti por “traveco”. Ele logo foi repreendido pelos colegas e procurou por Linn no dia seguinte para que ela o ensinasse a utilizar os termos corretos. As equipes de Eslovênia, Rodrigo e Laís usaram as redes sociais para pedir desculpas pelos acontecimentos em nome dos participantes.