'BBB 22': Lina e Natália encontram suas mães no palco do 'Domingão'

Eliminadas do 'BBB 22', Lina e Natália encontram suas mães no 'Domingão com Huck'. Foto: TV Globo

No último domingo, 17, Linn da Quebrada e Natalia Deodato, últimas eliminadas do Big Brother Brasil 22, participaram do Domingão do Huck para falar sobre o reality show e encontraram, no palco, suas mães.

Lina falou sobre o processo de acolhimento em casa enquanto mulher trans. No programa, ela comentou que tatuou o pronome "ela" na testa para que sua mãe, Lilian dos Anjos, não errasse a forma como gostaria de ser tratada.

"Essa é a nossa grande vitória. Ela me acolhe como eu sou, não como ela gostaria que eu fosse. Sendo uma travesti, espero que esse carinho e amor se multiplique para outros corpos trans e travestis e sejamos o nosso orgulho", disse a cantora.

Há três anos, Lilian trabalhava como empregada doméstica e Linn resolveu aposentá-la. "Quando eu consegui, com meu trabalho, tirar ela do trabalho doméstico para que ela conseguisse descansar, aos 65 anos, foi uma vitória. Hoje ela tem 68 e está descansando um pouco mais."

Natália também falou sobre a relação com a sua mãe, Daniela, que tem 38 anos. A ex-sister disse que, ainda dentro da casa, comentou com Linn da Quebrada a vontade de ver sua genitora.

"Eu falei dias antes do paredão que a pessoa que eu queria que viesse era a minha mãe, porque ela vai saber o que falar, vai saber como me abraçar e vai saber como reagir a tudo o que ocorreu", disse ela, completando que ficou muito feliz ao ver o rosto da mãe.