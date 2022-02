‘BBB 22’: Larissa e Gustavo entram na 'Casa de Vidro'; assista

Larissa e Gustavo, integrantes da 'Casa de Vidro', surgem em academia do 'BBB 22' Foto: Instagram/@bbb

Os possíveis novos participantes do BBB 22 já estão na Casa de Vidro. A influenciadora Larissa e o bacharel em Direito Gustavo entraram na casa, construída dentro do local onde está o restante do elenco, na manhã desta sexta-feira, 11.

Douglas foi o primeiro a apertar o botão da área externa que revelava os novos participantes. Surpresos, os brothers começaram a conversar com Larissa e Gustavo, fazendo várias perguntas sobre a situação do reality no ‘mundo real’.

A influenciadora, de 25 anos, foi a primeira a adentrar a Casa de Vidro, seguida pelo bacharel em Direito, de 31 anos. A presença deles no reality ainda não é garantida: os dois passarão pela aprovação do público até o final de semana.

O resultado será revelado no domingo, 13, e, caso entrem, os dois estarão imunes do paredão e terão que indicar, em conjunto, um participante para enfrentar a berlinda.

Veja o momento da chegada de Larissa e Gustavo:

Douglas Silva apertou o botão e liberou a Casa de Vidro! ️ #BBB22 #RedeBBB pic.twitter.com/BfUS2FRisr — Big Brother Brasil (@bbb) February 11, 2022

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais