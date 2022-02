‘BBB 22’: Laís e Gustavo se beijam e casais agitam a madrugada

No quarto grunge, Laís e Gustavo formam casal após a festa Foto: Globoplay

A segunda festa consecutiva da líder Jade Picon no BBB 22 foi marcada pelo clima quente entre os brothers. Com o tema astrologia, os astros se alinharam a favor dos casais e os participantes Laís e Gustavo desenrolaram uma conversa sobre signos já no início da noite.

No entanto, o casal se beijou apenas após o fim da festa, no quarto grunge.

No mesmo local, Natália e Eliezer trocaram carícias e movimentaram o edredom, depois de protagonizarem beijos quentes durante a festa.

A boca de Eliezer chegou a sangrar devido ao vírus da herpes, mas o clima entre o casal continuou. Anteriormente, ele já havia beijado Natália e levado uma bronca de Maria por espalhar o vírus.

Quem também aproveitou a própria festa para beijar pela primeira vez na presença dos demais participantes foi a líder Jade. Até essa madrugada, ela e Paulo André tinham se beijado apenas no quarto do líder, longe do restante da casa.

Além disso, Lucas e Eslovênia, casal formado logo nas primeiras semanas do programa, também trocaram carícias embaixo do edredom e aumentaram a temperatura do quarto lollipop.