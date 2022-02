'BBB 22': 'Jogo da Discórdia' acirra ânimos e internautas reagem a suposto 'tapa' de Maria em Arthur

Jogo da discórdia acirra os ânimos dos integrantes do 'BBB 22' Foto: Reprodução / TV Globo

Há algumas semanas, o Big Brother Brasil 22 tem recebido o adjetivo 'morno' para definir o ritmo de jogo entre os participantes. Após Tiago Abravanel questionar se é preciso que os integrantes briguem entre si para que a dinâmica fique atraente para o grande público e os colegas da casa titubearem nos momentos de conflito, é evidente a tentativa de Boninho e Tadeu Schmidt de movimentar as intrigas.

O apresentador do BBB 22 tem sido mais incisivo nas intervenções ao vivo com os brothers, sobretudo no jogo da discórdia, que ocorre às segundas-feiras. Não é raro Tadeu chamar atenção dos participantes para dizerem algo negativo, enfaticamente, na gincana.

Na noite desta segunda-feira, 7, não foi diferente e os ânimos ficaram acirrados no intitulado jogo da discórdia. A já iniciada discussão entre a cantora Maria e o ator Arthur Aguiar ficou ainda mais em evidência e internautas começaram a questionar a conduta da artista durante a dinâmica.

maria: “pq aqui é um jogo da discórdia, é pra todos os participantes não é a salvação do arthur” #BBB22 MARIA EU TE AMO pic.twitter.com/98h4MViFzB — maycon (@mayscratch) February 8, 2022

Ao colocar algumas placas em Arthur, Maria teria dado um 'suposto tapa' na testa do colega. "Ah, já fica com essa placa mesmo ('jogo sujo'), tanto faz", afirmou a cantora ao fixar a ficha no colega.

Internautas levantaram a questão se teria sido agressão. Confira:

A Maria está sendo bastante criticada pela maneira que colocou a placa na testa do Arthur, no jogo da discórdia. Os internautas estão dizendo que foi agressão e foram na última publicação do Boss pedir que ele averiguasse. Vocês acham que foi agressão? #BBB22 pic.twitter.com/52sxRTrDVZ — CHOQUEI #BBB22 (@choquei) February 8, 2022

a maria assim com o arthur no jogo da discordia pic.twitter.com/Y2eOMriBlE — haru | : evelyn hugo (@DEMlKAWA) February 8, 2022

Outros espectadores ironizaram a revolta de quem considerou a atitude como uma agressão, colocando figurinhas de bonecas com o rosto amassado.

o arthur dps da maria tacar com tudo a placa na cabeça dele KKKKKKKKKK ️#BBB22 / JOGO DA DISCÓRDIA / MALUCA pic.twitter.com/Z3CJQLGsko — Daniel Gonçalves (@meoqodi0) February 8, 2022

A cabeça do Arthur depois desse tapão que a Maria deu nele... #RedeBBB #bbb22 #BBB22 Arthur Maria Jogo da Discórdia pic.twitter.com/jXg8i1uMPM — Soulzone (@iamsoulzone) February 8, 2022

Maria e Arthur no jogo da discórdia me trás essa vibe #BBB22 pic.twitter.com/wMfcc9Gqe9 — Comentando Vida Alheia (@Aspiranteacome1) February 8, 2022

Arthur e Maria antes mesmo da Maria começar a falar no jogo da discórdia #BBB222 pic.twitter.com/6bX5m776LW — l1ttledu (@butmaybe0) February 8, 2022

Para movimentar mais a dinâmica do BBB 22, Boninho decidiu colocar a clássica 'Casa de Vidro' dentro do reality, com dois novos participantes, que só entrarão no programa com a votação do público, a partir da sexta-feira.

O resultado somente será divulgado no próximo domingo. Caso entre, a dupla está imune e tem direito a um voto conjunto em alguém da casa.