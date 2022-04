‘BBB 22’: Jessi como Anjo, Paulo André e Arthur no Monstro são destaques do dia

Anjo da semana, Jessilane colocou Arthur Aguiar e Paulo André no paredão. Foto: Instagram / @jessilane / @arthuraguiar

A sexta-feira, 1, começou intensa no Big Brother Brasil 22. Em um único dia, a casa foi movimentada com a Prova do Anjo — que é autoimune, e insatisfação com a indicação do Montro. Mais tarde, ainda vai acontecer formação de Paredão relâmpago, com duas indicações do líder: Gustavo Marsengo, terá que escolher um dos castigados pelo monstro ao paredão, além da clássica indicação soberana do líder.

A prova do anjo começou às 13h e os confinados tiveram que contar com a sorte para encontrarem envelopes com altas pontuações. Cada um teve direito a escolher seis produtos na prova e entregar via “delivery” esses produtos para seis casas. Cada casa tinha 10 portas, mesmo número de integrantes que ainda estão no BBB.

Cada um deles poderia escolher uma casa e entregar o “pedido”. Assim que abriram as portas, os brothers encontraram um envelope com uma pontuação.

Quem mais pontuou na prova do Anjo foi a professora Jessilane. Assim, ela conquistou a imunidade e ganhou de presente todos os ítens disponíveis para “delivery”, na dinâmica. Essa é a primeira prova que Jessi consegue conquistar desde o início do BBB 22.

Castigo do Monstro

Ela escolheu Arthur Aguiar e Paulo André para o Castigo do Monstro e acabou se tornando um alvo do cantor para o próximo paredão.

Jessilane escolheu Arthur Aguiar e Paulo André para o Castigo do Monstro. ➡️https://t.co/2SRtPXWg30#RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/vz39F5Bf5s — Big Brother Brasil (@bbb) April 1, 2022

Paulo perdeu o direito ao VIP, mas contou que já esperava receber o castigo, porque Jessilane não colocaria os próprios amigos e não tinha muitas opções, mas Arthur ficou chateado. “Eu só fiquei surpreso pelo fato de eu ter sido anjo três vezes e eu nunca ter colocado ela. Ela vai imunizar a Lina e a gente vai nela”, disse o ex-Rebelde, que ainda não sabe que o anjo é autoimune.

Os dois terão que se revezar no posto do monstro, vestidos de pirata. Eles também não têm outra informação: o líder terá que indicar um dos dois castigados por Jessi, Arthur ou Paulo André, ao paredão.

Briga entre Jessi, PA e Arthur

Incomodada com as falas de Arthur, Jessilane decidiu explicar a sua escolha e um climão entre os dois tomou conta da casa. "Ai... É sobre isso que a gente dá Monstro aqui dentro dessa casa? Pra quem já deu pra gente? Acho que não né... Eu não ia dar o Monstro pra Nat e pra Lina. O Eli foi Monstro 3 vezes e a Eslô tinha acabado de ser Monstro. O Scooby praticamente me cedeu o Anjo. Eu não ia colocar o DG".

O desentendimento fez com que PA e Arthur decidissem não colaborar com as estalecas. "Mano, eu passo fome mas não dou dinheiro nessa xepa, papo reto", disse PA, "Nem vou ter pra dar, vou dar 200 que é o que eu tenho", respondeu Arthur.

A postura fez Pedro Scooby defender Jessilane. "O que a Jessi falou faz sentido, o que tem a ver?”.

“O P.A falou que eu fiz uma boa ação e fui recompensado. E o Arthur também falou 'Eu também fiz uma boa ação, nunca botei ela no monstro'. Isso não tá certo. O que ele fez não é uma boa ação direta. Ele só deixou de fazer algo. Estão indignados os dois, quando eles subiram ali eu falei 'vocês estão iguaizinhos a Eslô semana passada'. Sabe quando tu não quer assumir que tá put*, tá ligado?", reclamou o surfista.

Gustavo quer Eslovênia fora da casa

O líder Gustavo já escolheu sua provável indicada ao paredão: a paraibana Eslovênia. Para ele, a sister nunca foi uma unanimidade para o público e está decidido que ela sai em um paredão bem planejado.

Em conversa com Arthur, Gustavo comentou que, para ele, o paredão ideal seria formado por um dos ‘Crias’, Eslô e Jessilane. Com essa formação, a indicada seria eliminada pelo público.

“Para mim, o Paredão mais favorável seria ela, Jessi e um de nós. Aí eu acho que ela sai". "Qualquer um de nós?", perguntou Arthur. "Acho que sim", respondeu.

Os dois chegaram a pensar em um paredão relâmpago para essa sexta, 1, mas Gustavo disse que não acreditaria, porque é o dia da mentira.

"Quero ver se o Tadeu quebra todo mundo amanhã e fala: 'gente, hoje é formação de Paredão para sair domingo'". Gustavo responde: "Ah, mas é primeiro de abril. Eu não vou acreditar". Eu vou até indicar o Scooby se ele falar que tem Paredão amanhã", brincou Gustavo.