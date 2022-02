'BBB 22': Jade Picon conquista liderança pela segunda vez

Jade Picon conquista liderança no 'Big Brother Brasil 22' pela segunda vez Foto: Instagram/@bbb

Jade Picon é a líder do Big Brother Brasil 22 pela segunda vez. Em uma prova que exigia basicamente boa memória, Tadeu Schmidt separou os integrantes da casa em três grupos, que teve de passar por diversas rodadas até a definição dos finalistas.

O objetivo era saber em qual posição estava o adjetivo de cada perfume de uma das marcas patrocinadoras do reality.

Na primeira rodada, Vyni levou a melhor. No segundo grupo, a disputa foi acirrada entre Linn da Quebrada e Brunna.

No último time, Eli e Jade também suaram a camisa, mas ela levou a melhor.

Na rodada final, Vyni e Linna não conseguiram vencer a influenciadora digital.

No quarto do líder, Jade comemorou ao lado de Pedro Scooby, Tiago Abravanel, Laís, Bárbara e Paulo André. Nesta sexta-feira, 11, os brothers irão se deparar com a Casa de Vidro dentro da academia. Larissa e Gustavo, os aspirantes a integrantes do BBB 22 aguardam o resultado, que será anunciado no domingo, 13, da votação no Gshow para saberem se vão entrar ou não no reality.