'BBB 22': Jade em busca de respostas e especulação sobre discurso de Tadeu são destaques do dia

Mais um dia de eliminação chegou no BBB 22 e o paredão desta terça, 8, foi muito esperado pelos brothers. A disputa para ver quem fica na casa está entre Jessi, Jade e Arthur Aguiar, e o resultado será anunciado no programa ao vivo.

Enquanto a decisão do público não chega e depois de um jogo da discórdia que deixou o clima tenso entre os brothers, o dia foi repleto de surpresas, romance, medo e uma sister escondida para ouvir a conversa de outros brothers. Confira o que rolou na casa mais vigiada do Brasil:

Presença ilustre no BBB

Se você acha que o elenco do Big Brother Brasil 22 já estava completo, temos uma novidade! Na tarde desta terça-feira, 8, entrou mais um participante na casa, mas com uma breve aparição.

Enquanto Gustavo, Paulo André e Douglas Silva estavam aproveitando a área externa da casa, eles avistaram um lagarto andando na beira da piscina e que acabou caindo na água. Assim que ele caiu, DG pegou uma rede de limpeza da piscina para ajudar na remoção do animal da água.

“Falei que ele ia pular”, disse Douglas. “Ele vai se afogar, pega ele! Resgata, ele vai morrer, porr*”, gritou Paulo André, enquanto ia em direção ao lagarto. “Falei, cara, tu é muito vacilão”, brincou Douglas enquanto salvava o animal. “Ele quer juntar com nós”, riu Gustavo, referindo-se que o lagarto queria fazer parte do confinamento.

Se arrependimento matasse…

Depois de diversos brothers acusarem Eliezer de se aproximar de Natália por interesse, ele revelou para Vyni, Laís e Eslô que estava arrependido de ter pedido para a mineira ajudá-lo a não enfrentar o paredão desta semana.

“Começo a me arrepender de ter falado com ela [Natália]. Seria mais fácil, sabia? Que fosse pro paredão e está tudo certo. É sempre dois pesos e duas medidas. Eu fui exposto, ela foi exposta”, disse Eli, referindo-se também ao jogo da discórdia da última segunda-feira, 8.

Quando questionado por Eslô sobre fazer casal com Natália, o publicitário ponderou e a sister falou: “É aí que está, ‘ Eu estou com a Natália’. Você nunca expôs isso com tanta clareza quando estava com ela antes. Acho que você entende que é ‘bem besteira’, mas como diz muita coisa”.

Em busca de respostas...

Jade Picon continua em busca de respostas no 'BBB 22' e revela medo do paredão desta terça, 8. Foto: Instagram/@jadepicon

Se tem uma coisa que Jade Picon está procurando no BBB são respostas. A influenciadora comentou que precisava saber a preferência do público para decidir as próximas atitudes dentro do jogo. “Estou nervosa. Eu só preciso dessa resposta”, comentou. “Exatamente! E vamos ter hoje e você vai ficar, se Deus quiser”, respondeu Laís.

Reconciliação do casal?

Após decidirem se afastar, Laís e Gustavo tiveram uma conversa e acabaram reatando o romance. “Eu vou sofrer mais se eu ficar te olhando e não puder te beijar do que outra coisa. Eu entendo se você não quiser mais, mas…”, disse Gustavo.

“Não, não é isso. É porque a gente tem que ter aqui uma posição mais certa, entendeu? Eu até pensei, cogitei a falar alguma coisa no raio-x, porque eu não sei como isso tá lá fora [...] Nós estamos fechados em um lugar e é difícil”, respondeu Laís.

O brother logo respondeu e explicou a sua chateação do último domingo, 6: “Você tem esse trato com o teu quarto… É porque assim, pra mim, porque me magoou tanto: é porque eu sei que não sou prioridade para ninguém”.

“Mas você está nas minha prioridades. Você está vendo que tem mais pessoas nas minhas prioridades?”, rebateu a médica.

Ouvindo escondido

Natália se esconde na cozinha para ouvir conversa de Eli e Vyni no 'BBB 22'. Foto: Globoplay

Assim como quem não quer nada, Natália se escondeu para ouvir a conversa de Eli e Vyni. O publicitário estava desabafando, mais uma vez, sobre ter sido apontado como interesseiro por pedir ajuda à mineira para escapar do paredão.

“É lógico que se uma pessoa te salva de uma situação dessas você vai querer ficar perto dela. Eu tô errado nisso também? Devo estar. Queria ver se alguém estivesse no meu lugar como ia ser feito. Se fosse Jade e o PA, ele não ia querer que ela optasse por ele?”, comentou o publicitário.

Suposição do discurso de Tadeu

Em conversa com outros brothers, Laís faz especulações sobre discurso de Tadeu. Foto: Instagram/@dra.laiscaldass

Em conversa com os brothers, Laís especulou como seria o discurso de Tadeu Schmidt para anunciar quem deixará a casa nesta terça, 8. A médica disse que o apresentador vai citar sobre os homens do reality terem limpado a casa e deixado todas as mulheres descansando neste Dia Internacional da Mulher.

“O Tadeu vai falar de vocês hoje, parabenizando, que fizeram as coisas na casa para a gente”, disse. “Ah, mas que não seja só no Dias da Mulheres, né?”, pontuou Jade. A médica concordou e em seguida começou a supor sobre o discurso da eliminação: “ Depois que ele parabenizar as mulheres, vai parabenizar os homens. E no discurso dele, ele vai falar assim: ‘Calma, mulheres. Hoje, vocês ficam’”.