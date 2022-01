BBB 22: Internautas apontam racismo em gestos de Eslovênia e Laís ao falarem de Natália

BBB 22: Enquanto alguns apontam que os gestos se assemelham à imitação de um macaco, outros defendem que foi em referência ao ‘mico’ das sisters Foto: Reprodução/TV Globo

Uma cena que ocorreu antes da votação do paredão no BBB 22 no domingo, 30, gerou dúvidas entre os internautas. Após declararem o voto em Natália no banheiro, Laís e Eslovênia fizeram gestos com as pernas arqueadas e as mãos na cabeça.

Maria e Bárbara, que também estavam presentes, riram e acompanharam as sisters até a sala. “Eu tenho certeza que a gente é chacota lá fora”, brincou Maria ao perceber que Natália havia ouvido a conversa.

Natália, após ver e ouvir as participantes, disse: “ah, Deus, me dá força”. O perfil oficial da sister repercutiu as imagens nas redes.

O significado da reação foi muito comentado no Twitter e dividiu a opinião dos internautas. Alguns apontaram que os gestos de Laís e Eslovênia são racistas e se assemelham à imitação de um macaco.

CADE SUBINDO LAIS EXPULSA???? NITIDAMENTE DA PRA ENTENDER OQ ELA TAVA IMITANDO LOGO DEPOIS DE FALAREM DA NATALIA! https://t.co/AQxaUkj9vF — Josyka ‍♀️ (@JosyRamos) January 31, 2022

Todos sabíamos o motivo da jessi e nati serem perseguidas e pelo grupo das barbies e boicotadas da edição, mas ver isso como uma mulher preta me deixou transtornada, Laís e eslovaquia claramente imitando macaco. BBB me fazendo chorar de raiva pic.twitter.com/10qxwmQIDU — Su | Mom Priyanka supremacy (@SuyanneFonseca) January 31, 2022

Laís, a cloroquiner da casa, imitou um macaco pra uma das participantes do BBB. Caso explícito de racismo. Se não houver punição, é absurdo. — Felipe Mascari  (@felipemascari) January 31, 2022

#RacismoNoBBB assisti todos os ângulos pq não tava acreditando mas é nítido a Laís imitando macaco, e é óbvio que quando chegar na boca dela ela vai negar e fazer o maior showzinho inventando a maior desculpinha esfarrapada — Ana Laila (@analailasz) January 31, 2022

Outros, porém, defenderam as sisters e disseram que os gestos foram em referência ao “mico” que pagaram por declararem o voto na frente de Natália.

Laís tava imitando um mico pq ela pagou mico do tamanho de um king kong mas vcs estão doentes e não conseguem controlar tanta maldade e ☠️ nos pensamentos https://t.co/CqGMqqytHC — fê heck (@flopsreality) January 31, 2022

agora tá de madrugada me sinto mais à vontade de falar no off kk gente esse vídeo da Laís... eu tava vendo na hora e entendi q ela tava imitando o “mico” que elas pagaram. n foi isso? o gnt.. po — #BBB22 - Preta (@pretademaiss) January 31, 2022

Rapaziada… um mico muito grande, vira um King Kong ou vocês nunca ouviram falar isso? Ao ver que estavam falando de Natalia e ela estavam no banheiro, perceberam o grande mico!! Vamos ter responsabilidade ao acusar os outros dessa forma! E olhe que não suporto nem Laís nem Eslô! — Rodrigo Sampps (@EuRodrigoSamps) January 31, 2022

Gente. O "GESTO DE MACACO" feito pela Lais foi na verdade de MICO, pq a Lais, a Eslo, a Maria e a Bárbara estavam falando da Natália e a Maria apontou para o Banheiro mostrando que o ASSUNTO DA CONVERSA estava no banheiro. DAI ELAS PAGARAM UM MICO, POR ISSO AI. #BBB22 — ALEFF (@aleffmendoncaa) January 31, 2022

O perfil oficial de Laís defendeu a versão, dizendo que o gesto não foi em referência a Natália, mas sim à situação constrangedora.

Sendo assim, elas saem como se tivessem pagando "um mico" (“dando uma rata”), passando vergonha pela situação. Isso, mostra na verdade, que a "brincadeira" entre elas não se refere à participante Natália, mas sim à situação constrangedora que acabaram de passar. #TeamLais #BBB22 — Laís Caldas (@Dra_laiscaldass) January 31, 2022

O perfil de Maria compartilhou um vídeo do influenciador Dan Mendes dizendo que a participante nunca compactuaria com demonstrações de racismo e que a cantora sempre foi militante pela causa negra.

Maria não é conivente com injúria racial. Independente de torcida, todo o nosso apoio à @oficial_deodato. Obrigada pelo apoio @danmendesof #TeamMaria #BBB22 pic.twitter.com/XXMHbFM5ss — MARIA (@eumaria) January 31, 2022

Os perfis de Eslovênia e de Bárbara não se manifestaram sobre a cena até o momento.