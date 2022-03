‘BBB 22’: Internautas acusam Eliezer de ter assediado Jessilane

Episódio entre participantes Eliezer e Jessilane repercutiu nas redes sociais. Foto: Rede Globo

Uma cena do Big Brother Brasil 22 tem repercutido fortemente nas redes sociais. Durante a festa do líder Paulo André, que aconteceu entre a noite de quarta, 2, e a madrugada desta quinta, 3, uma situação entre os participantes Eliezer e Jessilane gerou indignação nos telespectadores, que estão acusando o brother de assédio.

No momento do vídeo que tem sido compartilhado nas redes sociais, os moradores da casa do BBB estavam dentro da piscina, que havia sido liberada para a festa. Pouco depois, Eliezer começa a encurralar Jessilane no canto da piscina, enquanto a sister ri, mas diz: “Eli, por favor, para Eli”.

Após alguns instantes, a produção do programa chamou a atenção dos brothers. Por conta disso, Eliezer ficou preocupado com a forma que a cena teria sido vista e Jessilane tentou tranquilizar o companheiro de reality.

“Eu entendi como uma brincadeira”, disse. O Estadão entrou em contato com a Rede Globo, mas não obteve um posicionamento até o momento da publicação.

Pronunciamento dos perfis oficiais

Nas redes sociais, as equipes dos participantes soltaram pronunciamentos sobre o assunto. Os administradores da conta de Eliezer compartilharam um vídeo do momento em que ele e Jessi dizem que a situação foi apenas uma brincadeira e reforçaram esse ponto de vista na legenda: “É muito importante ter a chamada de atenção pois isso evita assédio na casa, o que não foi o caso, pois era uma brincadeira em consenso entre os dois.”

Por outro lado, o perfil de Jessilane publicou uma nota de repúdio, afirmando que o ocorrido foi uma invasão do espaço e privacidade da participante. “Não é não, em qualquer situação, e nosso direito de negar não deve ser contestado ou relativizado.”

Repercussão nas redes sociais

Na internet, o episódio teve uma forte repercusão. As frases ‘Assédio no BBB’ e ‘Jessi merece respeito’ ficaram em alta nos trending topics do Twitter e vídeos do momento estão circulando com frases de indignação. Confira:

ASSEDIO NO BBB JESSI MERECE RESPEITO Eliezer insiste em ir atrás de Jessilane na piscina e a sister se afasta para que o brother pare. A produção deu 'atenção'. Jessilane: "Sai, Eli. Para. Ô Lina, me ajudaaaaa. Ô Lina, me ajuda. Para, Eli, é sério. Por favor, para." pic.twitter.com/19zGUKXh7u — Djow Snow ⚡ (@Djowvitor) March 3, 2022

E sobre o Eliezer como sei que o programa não vai tomar nenhuma atitude, resta torcer para cair no paredão e ser eliminado no dia das mulheres! JESSI MERECE RESPEITO — Fernandinha (@FernandinhaDoRT) March 3, 2022

a partir do momento que a mulher se sente desconfortável não é brincadeira, jessi pediu pro eli parar, teve que pedir por favor, teve que chamar outras pessoas não minimizem algo grave e sério, NÃO é NÃO ASSÉDIO NO BBB #bbb22 pic.twitter.com/2y1hcbTDvN — jessi (@haalandcrf) March 3, 2022

Parece aqueles caras sarrando por trás da gente em ônibus, nesse ângulo fica visível, que nojo!!!!! ASSEDIO NO BBB JESSI MERECE RESPEITO https://t.co/1A2ou4Noyc — Fada Cá (@girassolfada) March 3, 2022

No primeiro NÃO ele deveria ter parado. No primeiro pedido de PARE ele deveria ter parado. O caracteriza ASSEDIO NO BBB é a atitude DELE. JESSI MERECE RESPEITO. https://t.co/oQcPKRmBwa — kkkkkkkarma (@Aleator91782020) March 3, 2022