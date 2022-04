BBB 22: Gustavo é o novo líder; entenda dinâmica do 15º Paredão

Gustavo é o novo líder do BBB 22 Foto: Divulgação/TV Globo

Gustavo venceu a prova de habilidade e é o novo líder do Big Brother Brasil, em disputa realizada nesta quinta-feira, 14.

Na prova, os brothers tinham que lançar uma bola por um tubo, fazendo com que ela passasse por dentro das três bases até cair em uma das três caçapas localizadas no fim da pista. Quem realizasse o circuito em menos tempo, seria o Líder.

Dinâmica da Semana

Nesta sexta-feira, 15, será formado um paredão quádruplo no reality: já sem prova do Anjo, o líder indicará dois participantes, a casa indicará mais um no confessionário e o mais votado pela casa terá direito a um contragolpe. Não haverá prova Bate e Volta.

O resultado do Paredão será definido na próxima terça-feira, 19.