‘BBB 22’: Formação de paredão, desânimo entre os brothers e prova do anjo são destaques do dia

Com liderança e anjo, os ‘Crias’ são considerados grupo mais forte no 'BBB 22'. Foto: Instagram / @gustavo_marsengo

Após a chegada do coelho Arthur Aguiar e mais uma liderança de Douglas Silva, ou DG, o Big Brother Brasil esquentou.

As comadres se uniram a Eliezer para tentar reduzir danos no próximo paredão. Elas acreditam que Arthur Aguiar deve ter algum papel decisivo para o paredão. Linn da Quebrada lembrou que durante o BBB 21, Carla Diaz foi para o paredão falso e teve a oportunidade de vetar o poder do anjo, mas não quis fazê-lo. "O da Carla era o poder de vetar uma decisão do Anjo, mas ela não usou", disse a cantora. Jessilane contou que não se lembrava do fato. "Nem lembrava que ela tinha poder."

Natália já se considera emparedada. Ela descartou a possibilidade de DG colocar Eliezer no paredão e acredita que o ator deve colocá-la, ou uma das amigas. O affair da mineira acredita que os dois irão juntos para a berlinda.

Jessilane: “Nossa gente, mas me deixou chateada essa prova de ontem que a gente não ganhou nada, nem na sorte a gente ganha”. Natália: “Você é a última que pode reclamar disso né?” Xi! ➡️https://t.co/v6sAIbiJS1#RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/3rmPnvpcRH — Big Brother Brasil (@bbb) April 8, 2022

"Acho que a gente tem que pensar no que a gente pode fazer. O que a gente pode fazer? Qual é o melhor cenário para vocês? Gustavo? Melhor cenário para mim, mesmo que vá eu e Jessi, é o P.A.", disse Lina, sobre o paredão. "Se o Arthur tiver um poder de indicação, se ele já sabe disso, com certeza ele vai querer botar vocês três juntas. Faz mais sentido colocar as três juntas", respondeu Eliezer, causando medo em Natália Deodato. “Se ele colocar nós três juntas, eu saio. Gente, eu já sei disso."

“Vamos dar logo o prêmio para o Arhur”, diz Linn da Quebrada.

Linn da Quebrada: “Sonhei que eles colocavam eu, você e o Pedro [Scooby]”. Jessilane: “No mesmo Paredão?” Linn da Quebrada: “Para já eliminar uma das duas, eu no caso”. Eita! ➡️https://t.co/E38eAZvuYO#RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/W18CjtHVw3 — Big Brother Brasil (@bbb) April 8, 2022

As comadres se mostraram desanimadas em continuar no reality show. Após tentar encontrar uma maneira em que o trio não fosse para o paredão, Linn da quebrada cogitou deixar a casa. “Ai, gente... Vamos dar logo o prêmio pra ele?”. Natália Deodato concordou com a amiga sobre o jogo já estar óbvio, já que é certeza a ida de Arthur para a final.

Eliezer: "Sentimento de que não fui bom o suficiente(...)Começo a pensar em tudo o que aconteceu, o fato de não ter ganhado uma prova, de nunca ter tido a chance de fazer o jogo virar(...). Linn da Quebrada: "Não vamos deixar nos abater" ➡️https://t.co/9oVMPXIFih#RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/QzyVt6DYTs — Big Brother Brasil (@bbb) April 8, 2022

“Muito óbvio. Quem é que vai querer puxar ele num contragolpe depois dessa? Quem é que vai querer ir com ele pro Paredão? Se a gente for Líder aqui, a gente não tem coragem de botar ele sabendo que vai dois daqui junto”, comentou Eliezer.

A única otimista no grupo, é a professora Jessilane. Ela acredita que o grupo deve continuar no jogo e, pelo menos, tentar. Natália ouviu a amiga e decidiu que não desistiria. "Tem que bater de frente sim", disse.

O paredão

Arthur Aguiar revela que se sentiu seguro para entrar no #BBB22: "Eu não vim com medo" Entenda➡️https://t.co/KFyuTUpbjS#RedeBBB pic.twitter.com/fJIfSk5d1L — Big Brother Brasil (@bbb) April 8, 2022

Arthur Aguiar está literalmente no centro das decisões sobre o próximo paredão. Ele chegou a cogitar um paredão de casal, com Natália e Eliezer, mas sua decisão final é que Jessi e Eli são menos queridos pelo público. Certo que não será mais indicado para nenhum paredão, o cantor articula uma maneira para que os amigos não sejam indicados.

"Se o contragolpe for do Eli, ele puxa o Gustavo ou Scooby. Se for da Jessi, ela puxa o P.A.", comentou o ex-rebelde. Gustavo e Pedro preferem um paredão com o casal do jogo. "Bota a Naty e o Eli e tá tranquilo. Se tiver que sair um dos nossos, fazer o que? Era pra sair mesmo", comentou o surfista, que tem a opinião parecida com a de Gustavo. “Realmente, não dá pra Naty ficar sem ir em mais um Paredão. São dois meses sem ir. Eu não tenho nem dois meses de casa e ela tem dois meses de folga”, respondeu.

No fim, Douglas e Arthur definiram que a melhor opção para a indicação do líder é a Linn da Quebrada.

Prova do Anjo

Pedro Scooby é o novo anjo da semana. O ex-marido de Luana Piovani conquistou o poder de imunizar um dos amigos após disputar uma prova em duplas, onde o objetivo era acertar argolas em volta de temperos disponíveis num tabuleiro.

Para o monstro, Pedro colocou Natália e Eliezer como rei e rainha num tabuleiro de xadrez. Os dois perderam 300 estalecas.

E hoje tem festa!

Quem comanda a festa do líder hoje é a esposa da eliminada Brunna Gonçalves, ninguém menos que Ludmilla. É a quarta vez da funkeira cantando na casa e ela garante que não será a última. “A primeira foi em 2016, na final, ao lado de Wesley Safadão e Ivete Sangalo. Depois participei nas edições de 2018, 2020 e 2021 e já estou preparada para amanhã”, conta Lud.

Ludmilla tem uma relação diferente com essa edição do BBB, já que assistiu a esposa participando do jogo. “Assistia e sentia saudade, vontade de cuidar dela, de falar algumas coisas… é completamente diferente a experiência quando temos alguém que a gente ama e convive lá dentro”, avalia.

“Agora, no começo dessa reta final, eles precisam de muita música animada e astral lá em cima para continuarem seguindo no gás, então é isso que prometo levar e dar a eles”. Será que a Ludmilla vai conseguir reverter o desânimo na casa?