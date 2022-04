'BBB 22': Formação de Paredão deixa madrugada tensa entre os brothers; confira

Linn da Quebrada, Gustavo e Eliezer formam o 13º Paredão do Big Brother Brasil 22. Foto: TV Globo

O 13º paredão do BBB 22 foi formado na noite desta última sexta-feira, 8. O líder Douglas Silva indicou a artista Linn da Quebrada.

"Eu sei que ela consegue separar muito bem essa relação de jogo e relação de amizade aqui dentro da casa", disse DG durante a justificativa do voto.

No confessionário, os brothers deveriam escolher um nome para salvar do Paredão, e o menos votado para ser salvo seria escolhido como o voto da casa.

Eliezer não teve nenhum voto e foi direto para a berlinda, mas ele tinha direito a um contragolpe, e escolheu o pipoca Gustavo.

O resultado deste Paredão sai no próximo domingo, 10.

O ator tentava calcular os votos de seu grupo, quando o contragolpe de Eliezer pediu para que eles conversassem sobre isso posteriormente.

"Depois a gente conversa...Você só pensa em você, bicho!", disse o curitibano.

Aguiar não gostou do comentário e demostrou surpresa com a reação do aliado.

"Eu só penso em mim? Acabei de voltar de um Paredão...".

Em seguida, Gustavo retrucou: "[Paredão] Falso!".

"Não posso ter a minha reação, que loucura!", indagou o ator.

gustavo falando que o arthur só pensa nele #bbb22 pic.twitter.com/Ttq3Vfmj2V — @paiva #bbb22 (@paiva) April 9, 2022

Gustavo: agente do caos

O advogado Gustavo, que entrou na casa dizendo que iria colocar fogo no parquinho, parece que agora está cumprindo a sua promessa. O brother falou bastante sobre jogo, logo após a votação, e acabou sendo um dos assuntos mais comentados da casa durante esta madrugada. A postura adotada por ele anda causando incômodo entre os confinados. Hm pic.twitter.com/ScfbTlMggH — Gustavo Beats (@gustavo_beats) April 9, 2022

Eliezer alfinetou o discurso de Gustavo e disse que o que o brother falou não faz mais sentido.

Seu par na casa, a designer de unhas Natália, também opinou sobre Gustavo, chamando-o de prepotente e arrogante: "E depois que ele juntou com o Arthur, está mais prepotente ainda".

Enquanto isso, o brother paranaense relembrava suas movimentações que resultaram na eliminação de Eslovênia e Vinicius. Segundo Gustavo, se não fosse por ele, ambos ex-integrantes do Quarto Lollipop ainda estariam dentro da casa do BBB 22.

A meta do pipoca é colocar Natália, Linn da Quebrada e Jessilane em um Paredão juntas. Neste cenário, ele disse acreditar que a professora bióloga será eliminada: "O que ia ficar em foco no Paredão é a relação das três".

Piscininha amor

Nem tudo é tensão e briga, não é mesmo?

Pedro Scooby e Paulo André sabem como ninguém tirar o melhor proveito de cada situação.

Na madruga deste sábado, 9, choveu na região de Curicica, onde a casa mais vigiada do País fica.

Os brothers, então, aproveitaram para realizar um sonho de infância: tomar banho de piscina na chuva.

Nossas crianças, PA e Scooby, estão tomando banho de chuva na piscina enquanto agradecem a Deus por estarem vivendo o BBB as 1h50 da manhã, esse é o Tweet. #TeamPA #BBB22 @PedroScooby pic.twitter.com/HNbwfC9knl — Paulo André (@iampauloandre) April 9, 2022

É hoje!

A festa do líder DG, que vai rolar na noite deste sábado, 9, vai contar com o show da popstar Ludmilla: "É hoje, é hoje, é hoje, é hoje!".

É a quarta vez da funkeira cantando na casa e ela garante que não será a última.

“A primeira foi em 2016, na final, ao lado de Wesley Safadão e Ivete Sangalo. Depois participei nas edições de 2018, 2020 e 2021 e já estou preparada para hoje”, disse Lud.