'BBB 22': festa é marcada por clima leve e 'estratégias mirabolantes'

No 'BBB 22', Laís está pensando em 'estratégias mirabolantes' para fugir do paredão. Foto: Globoplay

Entre a noite de sexta-feira, 18, e a madrugada deste sábado, 19, os brothers aproveitaram a festa patrocinada pelo McDonald's com muitos lanches, doces e até brinquedos.

O clima desta vez foi mais descontraído e não teve grandes discussões. No entanto, teve quem usasse o tempo para quebrar a cabeça e bolar estratégias para o paredão que será montado neste domingo, 20.

Laís, que é a provável indicação do líder Arthur, resolveu desabafar com Linn da Quebrada, Eslovênia e Jessilane: "Pode ser a última festa minha com vocês, e vocês estão desse jeito aí? Eu estou gravando, viu?"

Lina, então, questionou o motivo dela não ter ido conversar sobre o assunto. "Estou nem aí. Estou curtindo, vai que é minha última festa?", respondeu a médica.

Em seguida, a cantora convidou Laís para brincar de "eu nunca", mas ela disse que estava "bolando estratégias mirabolantes". Linn pediu para que ela contasse o que estava pensando só que a sister adiou: "Depois eu conto, porque pode ser certeiro."

As duas também conversaram, em outro momento, sobre o que fariam caso vencessem a Prova do Anjo, que acontecerá na tarde deste sábado, 20.

"Por favor, pensa em tirar a opção de voto do Líder", disse Laís para Lina, mas a cantora negou: "Não posso fazer isso". Então, Eliezer, que estava próximo, respondeu: "Eu tiro".

Castigo do Monstro

Em conversa com Eliezer, Laís contou que não pensaria duas vezes para colocar Arthur no Castigo do Monstro.

"[Ele] vai ficar bravo", respondeu Eli. "É isso que eu quero. Ele já não é bravinho? Já não abre um sorriso na casa durante o dia inteiro?", retrucou a médica.

"Coitado. Ele passou o programa inteiro tomando porrada, quando ele consegue a liderança, tiram ele", disse o brother rindo.