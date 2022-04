'BBB 22': Exibição de 'Medida Provisória' e Eli desacreditado com jogo marcam o dia

Nesta segunda, 11, brothers assistem 'Medida Provisória' e ficam emocionados com longa dirigido por Lázaro Ramos. Na sessão cinema, Natália peida e deixa colegas desconfortáveis: 'Foi sem querer'. Foto: Globo

Mais uma semana no modo turbo começou no Big Brother Brasil e após a eliminação de Linn da Quebrada, já temos um novo líder e mais um paredão formado no reality show. Com Eliezer na liderança, Paulo André, Gustavo e Natália estão na berlinda.

Mas, para distrair um pouco os brothers, nesta segunda, 11, eles tiveram a honra de assistir em primeira mão o filme Medida Provisória, dirigido por Lázaro Ramos. Durante o momento cinema, Natália acabou peidando e gerando desconforto nos colegas de confinamento. O desabafo de Eliezer sobre “cumprir tabela” no BBB 22 também marca o dia. Confira os detalhes:

Sessão de cinema

Filme 'Medida Provisória' é exibido em primeira mão para confinados do 'BBB 22'. Foto: Globo

Na tarde desta segunda, 11, os brothers aproveitaram um momento cineminha e assistiram em primeira mão o filme Medida Provisória, que estará disponível nos cinemas na quinta, 14.

Além do filme, os confinados do BBB 22 ainda ganharam algumas comidinhas e um cooler para aproveitar o momento. “Nem estou acreditando”, declarou Jessi. A sessão foi emocionante para alguns, como Natália que chorou durante o filme — e não foi pouco.

Nas redes sociais, Lázaro comemorou que o longa seria exibido para os confinados do Big Brother Brasil: "Obrigada, BBB! Obrigada, Boninho. Sem palavras, meus amores. [...] O que será que vai acontecer? Quero ver a reação deles e depois a de vocês no cinema a partir do dia 14 de abril".

‘Tá podre’

Enquanto assistiam ao filme, a mineira incomodou alguns colegas após soltar um peido. “Alguém peidou? Foi tu, Natália? Nossa, Natália, pelo amor de Deus! Ela não respeita ninguém essa menina”, disparou Jessi.

Aos risos, a sister pediu desculpas: “Foi sem querer”. “Sem querer nada, podre”, respondeu a professora de biologia aos risos. “Meu olfato é ruim, está tranquilo”, disse Pedro Scooby, que estava sentado próximo da mineira.

Desabafo de Eliezer

Em conversa com Natália, Eli desabafa e acredita que está apenas 'cumprindo tabela' no 'BBB 22'. Foto: Globoplay

Em conversa com Natália, Eliezer mostrou que está apreensivo com o rumo que o jogo está tomando. "Não fazia sentindo nenhum para mim a Lina ser eliminada. Não consigo nem ficar feliz por ter ficado", declarou o novo líder do reality.

"Chego à conclusão que a gente já conversou ontem, isso me dá, nem sei se é medo, mas um sentimento de que o jogo já está dado, a gente está aqui só cumprindo tabela para esperar os dias e ser eliminado", desabafou o publicitário.

Esta segunda-feira, 11, também é dia de Jogo da Discórdia e o Big Brother Brasil começa logo após a exibição da novela Pantanal.