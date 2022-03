BBB 22: ‘Eu paguei para ver’, diz Jade Picon sobre paredão com Arthur Aguiar

Jade Picon conversou com Ana Maria Braga no 'Café com o Eliminado'. Foto: TV Globo

Jade Picon participou nesta quarta-feira, 9, do Café com o Eliminado, quadro do programa Mais Você, da TV Globo. A influenciadora foi entrevistada por Ana Maria Braga, que acabou de retornar das férias.

Eliminada com 84,93% no segundo maior paredão da história do BBB, ela lembrou o que sentiu na hora do discurso de Tadeu Schmidt. "Nossa, meu coração falou um pouco por mim nesse momento. Estava disparadíssimo."

“Na hora, eu abracei as pessoas e pedi para que elas ficassem fortes para que eu conseguisse ficar forte", completou.

Ana Maria disse que parecia que Jade estava convicta de que sairia vitoriosa no embate com o Arthur Aguiar, mas ela negou: "Eu não tinha certeza de que eu ganharia, tanto que ontem eu estava bem nervosa."

Segundo Jade, a escolha de Arthur para o paredão pareceu ser certa dentro da visão de jogo que ela tinha dentro da casa.

“Eu estava com uma rivalidade com ele que eu queria que fosse resolvida. Ao atender o Big Fone, foi coerente com o meu jogo colocar o meu rival direto. Eu paguei para ver.”

Ela afirmou que o desentendimento ficou dentro do jogo. “Com certeza aqui fora a gente vai conversar”. No entanto, a ex-BBB comentou sobre não ter abraçado Arthur na hora da sua despedida. “Eu não sentia vontade nem abertura de dar um abraço nele.”

Arrependimento?

Jade foi questionada pela apresentadora se ela faria outra escolha para a indicação do Big Fone. “Agora, tendo a visão de fora da casa, eu vejo que seria mais inteligente eu ter buscado outra possibilidade”, revelou.

Porém, ela confessou que dentro do reality, quando atendeu o telefone, Arthur foi a primeira pessoa que veio à sua cabeça. “Na hora que eu atendi, não me veio outra opção sem ser ele.”

Ela também comentou sobre os boatos de que estaria apaixonada pelo cantor. “Gente, pelo amor de Deus. Eu já estava com um romance dentro da casa. O Arthur é realmente meu adversário direto, nada de paixão.”

Quarto lollipop e discurso apelativo

Jade disse que não sabe como ficará o quarto lollipop com a sua saída e negou que liderava o grupo. “Eu não me enxergava tanto como uma líder, porque era um espaço que a gente podia conversar sobre o jogo.”

Ela também comentou sobre o seu discurso de defesa do paredão, que gerou comentários negativos. “Foi um momento que eu queria demonstrar que o prêmio pra mim não seria o dinheiro, mas a experiência que eu poderia ganhar,”

Mas a influenciadora concordou que a fala sobre a doação do R$ 1,5 milhão pareceu apelativa. “No momento, pareceu que era o certo. Agora olhando realmente poderia ter falado outra coisa.”

Jade fala sobre seu discurso de permanência. #BBB22 #MaisVocê JADE NO MAIS VOCÊ pic.twitter.com/eS20nm3Zlj — TV Globo (@tvglobo) March 9, 2022

Romance com Paulo André

A ex-BBB falou sobre o seu relacionamento com Paulo André. “Foi uma coisa que foi crescendo desde a primeira festa. Se fosse para eu me envolver com alguém, seria com ele. Antes de qualquer coisa, ele é muito meu amigo.”

Segundo ela, toda a casa foi se mobilizando para fazer o casal acontecer, mas esse não era o foco dela. “Eu falava que tinha ido para jogar e não queria nada que atrapalhasse meu jogo.”

Jade contou que o beijo não rolou por conta do aviso de Larissa, que entrou pela casa de vidro, pois já estava acontecendo, só faltava alguém tomar atitude. Ela também negou que rolará namoro fora da casa.

“Aqui fora vai ser um pouco diferente. Por causa da distância, da vida que a gente leva, eu trabalho muito e ele também. Acho improvável rolar um namoro. Acabei de terminar um namoro longo e estou curtindo a minha vida.”