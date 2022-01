'BBB 22': Estreia de reality vira um dos assuntos mais comentados do Twitter, com diversos memes

'Big Brother Brasil 22' começa com chegada dos 20 participantes da edição Foto: Sérgio Zalis/ Globo

A estreia do Big Brother Brasil 22' no noite desta segunda-feira, 17, foi um dos assuntos mais comentados do Twitter poucos minutos após o reality começar a ser exibido pela TV Globo.

No período da manhã, o ex-apresentador Tiago Leifert usou as redes sociais para desejar sorte para a equipe do programa e dizer que irá acompanhar tudo, mesmo à distância. “Querida equipe, Tadeu, Big Boss e aqueles que eu não vou marcar para não lotar as DMs pedindo vaga no 23: que seja mais uma temporada complicada e surpreendente e maravilhosa como tem que ser”, escreveu no Instagram.

No início do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt começou mostrando vídeos dos 20 participantes, desde a chegada deles à casa até trechos da vida de cada um antes do programa.

Nas redes sociais, os internautas não perdoaram e rechearam a internet de memes sobre o início do reality.

começou o bbb, pronta pra julgar tudo e todos pic.twitter.com/3eesfcSJVd — t (@slvameanahi) January 18, 2022

Começou o bbb graças a Deus pic.twitter.com/THxeDlu1hG — Rodrigo (@BigodondelRod) January 18, 2022