'BBB 22': Eslovênia revela que Maria saiu de grupo com ex-BBBs

Eslovênia comentou sobre a relação com Maria após o 'BBB' no programa 'Fora da Casa'. Foto: TV Globo

Nesta sexta-feira, 8, a eliminada da semana do Big Brother Brasil, Eslovênia Marques, participou do programa Fora da Casa com a apresentadora Ana Clara e fez algumas revelações sobre as relações dos participantes, especialmente os que faziam parte do Quarto Lollipop.

Segundo ela, os ex-BBBs montaram um grupo no WhatsApp com todos aqueles que já haviam deixado o reality. Porém, a cantora Maria, expulsa do programa em fevereiro, não quis interagir com os brothers e saiu do grupo.

"A gente fez um grupo e colocou a galera (sic) que está saindo da casa. E uma pessoa específica saiu do nada, não falou nada: foi a Maria", comentou ela durante o programa.

Eslô ainda revelou que, logo quando foi expulsa, a sister lhe deu "unfollow". "As pessoas pensam que o Lollipop está mil amores, mas tem gente que não", afirmou.

Ela encerrou dizendo que, para retribuir, também parou de seguir a cantora nas redes. "Eu estou morrendo de medo de falar com ela, não sei o que ela vai falar para mim (sic)", disse.

Maria foi às redes para comentar sobre o caso. No Twitter, a cantora escreveu uma mensagem direcionada a Eslovênia e disse que "odeia" grupos no WhatsApp: "Principalmente quando metade nem se fala".

Ela ainda disse estar disposta a conversar de forma privada com a sister. "Eu teria te chamado, mas, já que o assunto começou em público, vou terminar dando a minha versão por aqui também", afirmou.

oi @eslomarques eu odeio grupos de wpp (principalmente quando metade nem se fala) e se quiser conversar, a minha dm é aberta (eu teria te chamado lá, mas já que o assunto começou em público, vou terminar dando minha versão por aqui também) um cheiro — MARIA (@eumaria) April 8, 2022

A cantora também revelou que deu "unfollow" em vários participantes da edição e já resolveu algumas questões em conversas privadas. No Instagram, Maria não segue Arthur Aguiar, Eliezer, Natália, Pedro Scooby, Paulo André, Jade Picon e Larissa.