'BBB 22': Eslô com saudade de Lucas e Natália apreensiva para Prova do Líder marcam o dia

No 'BBB 22', Eslovênia revela que se apegou a Lucas Bissoli e está com saudades, e Natália confessa que está 'passando mal de nervoso' para Prova do Líder. Foto: Globo

Depois de uma festa que animou o Big Brother Brasil 22 na última quarta, 30, esta quinta-feira, 31, é dia de Prova do Líder. Os brothers passaram a manhã e a tarde recarregando as energias para conquistar a vitória que garante mais uma semana na casa mais vigiada do Brasil.

Durante o dia, Eslovênia ainda viveu o luto por Lucas Bissoli ter sido o eliminado da última terça, 29, e sente saudades do ex-brother. Vivendo os últimos momentos da “linnderança”, Linn da Quebrada e Jessi conversavam no quarto da líder e apontaram Pedro Scooby como campeão da 22ª edição.

Pensando na 11ª Prova do Líder, os confinados do reality show analisaram se seria melhor ganhar a liderança ou a Prova do Anjo. Já Natália acredita que a disputa desta quinta, 31, não será algo tranquilo e está apreensiva. Confira os detalhes:

“É uma ‘desgraceira’”

Com saudades de Lucas, Eslô deixa Festa da Líder mais cedo, dorme no quarto grunge e chora sozinha antes de dormir. Foto: Globo

Vivendo o luto pela eliminação de Lucas, Eslovênia decidiu dormir no quarto Grunge do BBB 22, que era onde o affair da miss dormia. A sister deixou a festa de Lina e foi para o quarto Lollipop, mas Eliezer pediu privacidade para ficar com Natália no cômodo.

“Chegou o Eli lá no quarto e falou: ‘Tu pode dormir lá no grunge?’. Aí eu: ‘Mas por quê?’. E ele: ‘É porque assim…’. E eu: ‘Já entendi’”, contou Eslô. O designer e a mineira tiveram mais uma noite romântica, e dessa vez sem outros brothers no cômodo.

“Aí, mas foi horrível dormir lá [no grunge]. Porque eu lembro de Lucas. Eu só dormia lá por causa dele. Aí fiquei: ‘P*t* que pariu, f*de*’. Foi horrível, horrível, horrível… E ainda na cama de casal. Me apeguei. E é uma ‘desgraceira’ da vida se apegar a alguém. P*ta que pariu, é horrível, não é bom”, concluiu a sister. Antes de dormir, Eslovênia chorou sozinha no quarto.

Scooby campeão?

Linn: "Eu gosto muito do Pedro. Ele estava muito legal" Jessilane: "É. Hoje ele estava superdivertido" Linn: "O Pedro vai ganhar esse programa, mulher..." Jessilane: "Não sei, não. Mas acho que é muito provável" ➡️ https://t.co/INzOUPVxVX #RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/zr85vMj7ra — Big Brother Brasil (@bbb) March 31, 2022

Enquanto estavam no quarto da Líder, Lina e Jessi conversaram sobre alguns acontecimentos na casa e mencionaram o quanto gostam de Pedro Scooby. “Eu gosto muito do Pedro. Ele estava muito legal”, comentou Linn.

“É, hoje ele estava superdivertido”, concordou Jessi. As duas participantes acreditam que o surfista pode ser um dos que vai chegar na final do BBB 22. “O Pedro vai ganhar esse programa, mulher”, declara a cantora.

E a professora concordou mais uma vez, mesmo sem ter muita certeza: “Não sei, não. Mas acho que é muito provável. Do jeito que as coisas andam… Não tem para onde fugir, não adianta”.

Anjo e Líder ao mesmo tempo?

Gustavo: "Você quer o Líder ou o Anjo?" Pedro Scooby: "O Anjo, quer dizer. Quero o Anjo" Eslovênia: "A possibilidade de indicar e imunizar alguém. Poder quase supremo, vou fazer tudo que eu quiser" ➡️ https://t.co/LiSCfZ35Ta#BBB22 #RedeBBB pic.twitter.com/umFR3UC1D9 — Big Brother Brasil (@bbb) March 31, 2022

Durante uma conversa na área externa, Scooby, Gustavo, Natália, Eslô, Douglas Silva e Paulo André conversavam sobre a Prova do Líder — que acontecerá nesta quinta, 31. “Eu ganho hoje, já não participo do Anjo. Pronto”, disse Gustavo.

“Deixa o Líder pra mim!”, pediu o surfista. “Você quer o Líder ou o Anjo?”, perguntou o empresário. “O Anjo, quer dizer. Quero o Anjo”, respondeu Scooby. “Eu quero os dois!”, rebateu o paranaense aos risos.

“Imagina…”, disse Douglas, pensando se em algum momento seria possível ganhar o Anjo e Liderança no BBB ao mesmo tempo. “Imagina se pudesse ganhar os dois”, pontuou Scooby. “Seria irado”, opinou Paulo André.

“A possibilidade de indicar e imunizar alguém. Poder quase supremo, vou fazer tudo que eu quiser”, comentou Eslô.

Apreensivas para a prova do Líder

No quarto da Líder, Jessi e Natália conversam sobre disputa pela liderança e especulam como será a dinâmica. Foto: Globo

No quarto da Líder, Natália e Jessi comentaram sobre a prova desta quinta, 31, e o que estão sentindo em relação à disputa. “Estou apreensiva com essa prova. Já estou passando mal de nervoso, sabe?”, comentou a mineira.

Jessi começou a fazer especulações sobre a dinâmica e acredita que “não vai ser de resistência”. “Tenho quase certeza que não, mas acho que não será uma coisa tranquila”, declarou Natália.

A Prova do Líder acontece nesta quinta-feira, 31, e o Big Brother Brasil será transmitido logo após a novela Pantanal.