'BBB 22': Equipe de Natália se pronuncia após rumores de gravidez. Foto: Globoplay

Bebê no BBB? Nos últimos dias Natália, participante do Big Brother Brasil 22, tem sido alvo de alguns rumores. Os telespectadores do reality show começaram a especular uma possível gravidez da sister dentro do programa — o que seria inédito na história do BBB. No entanto, a equipe de Natália usou o perfil oficial da mineira para se pronunciar sobre a história.

Tudo começou depois que a sister começou a ter um relacionamento com Eliezer e movimentar o edredom da casa mais vigiada do Brasil. Alguns dias depois do ocorrido, ela teria se sentido enjoada e isso já foi suficiente para causar o maior alvoroço nos telespectadores. Nas redes sociais, alguns internautas comentaram que ela teria até pedido um teste de gravidez para a produção, mas em nenhum momento foi compartilhado o vídeo desse suposto momento

Outro motivo para as especulações ganharem ainda mais forças foi o sonho que Linn da Quebrada contou para Jessi. Ela disse para a amiga que sonhou estar grávida, mas não sabia o significado. A professora explicou que isso pode indicar a gravidez de alguma amiga próxima, mas nem Jessi e nem Linn da Quebrada fizeram a ligação do sonho com o mal estar de Natália.

A equipe da mineira usou o Twitter e Instagram para fazer um pronunciamento. "Está sendo fomentada na internet e na imprensa uma notícia sobre um possível pedido de teste de gravidez feito pela Natália para a produção do BBB. Essa informação não procede e é sem nexo algum", dizia um trecho do comunicado.

"Assistindo aqui de fora, temos 38 câmeras onde conseguimos comprovar através da movimentação da Natália na casa e de suas respectivas conversas com outros participantes, que nunca foi feito um pedido de teste de gravidez no confessionário e, que ela também nunca especulou sobre isso. Respeitem nossa Natália. Ela é livre, inteligente e cuidadosa. Enquanto não houver provas concretas de algo, não solidifiquem suas certezas", concluiu a equipe da participante.