'BBB 22': Em vídeo, Boninho manda recado para Tiago Abravanel e internautas consideram atitude debochada. Foto: Sérgio Zalis/Globo

Nesta quarta-feira, 2, Boninho usou seu perfil no Instagram para falar sobre os próximos acontecimentos do Big Brother Brasil 22 e aproveitou para mandar um recado para Tiago Abravanel.

Em um vídeo, o diretor do programa falou que mesmo curtindo o carnaval, ainda estava de olho no BBB 22. "Eu vim aqui dar uma descansada, [Rodrigo] Dourado está cuidando de tudo e eu aqui remoto", explicou.

O Big Boss ainda explicou que a dinâmica da semana será definida nesta quinta, 3. "Tem essa loucura toda, mas o que acontece: hoje é semana zerada e semana zerada o que a gente tem que fazer? Amanhã a gente vai sentar para discutir o que a gente vai provocar na galera", revelou.

Boninho ainda encerrou o vídeo mandando um beijo para Tiago Abravanel, que desistiu do Big Brother Brasil 22 no último domingo, 27: "Abrava, um beijo para você". Nos comentários da publicação, alguns seguidores consideraram esse recado como deboche. "O deboche" e "debochado não, BONINHO", foram alguns dos comentários a respeito disso.

Ainda na publicação, os seguidores do diretor pediram para ele movimentar mais o jogo. "Prova de resistência raiz" e "Sr. Boninho, faça uma prova de resistência de verdade" foram alguns dos pedidos. Outro internauta solicitou para que o Big Fone toque todos os dias: "Põe o big fone para tocar todos os dias. Tipo, põe no paredão, tira do paredão, imuniza. Põe pra tocar umas quatro vezes por dia, não deixa eles dormirem não".