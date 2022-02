‘BBB 22’: eliminação de Brunna faz brothers mudarem estratégias

Quarto Lollipop ficou com clima triste após eliminação de Brunna. Foto: Globoplay

Sem ter tido a chance de ir para o VIP, Brunna Gonçalves foi a eliminada da semana no Big Brother Brasil 22. Após o resultado, os integrantes do quarto Lollipop ficaram acuados e reinou um clima de velório.

Eslovênia foi uma das mais abaladas com a eliminação da dançarina. “É agora que eles [do quarto Grunge] vão ficar se achando, porque todo mundo que eles colocam está saindo”, disse ela em referência a Bárbara ter sido eliminada na semana passada. “Até do Lucas eu estou com raiva. Ele que indicou ela [Brunna]”, frisou a pernambucana.

O discurso de Tadeu Schmidt para Brunna deixou claro para os brothers que ela estava sendo eliminada por não ter aparecido tanto no programa. Por isso, Laís contou que a sua nova estratégia é indicar pessoas que não estejam movimentando o jogo.

“Agora a gente tem que se unir e ver quem deles [do Grunge] não está jogando. Para mim, sempre foi o DG. A gente tem que mandar para o paredão quem a gente acha que não está jogando.”

Enquanto de um lado o clima era de tristeza. Do outro, só alegria. Gustavo e Paulo André, que foram salvos do paredão, pularam na piscina para comemorar. DG e Scooby também participaram da comemoração.

E rolou pulo na piscina!!! Gustavo e Paulo André comemoram a permanência na casa.#RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/wp3s08OB0A — Big Brother Brasil (@bbb) February 23, 2022

Próximo paredão

Horas depois da eliminação, alguns brothers já estavam pensando no próximo paredão. Em conversa com Lucas, Arthur disse que quer Larissa como a mais votada. “Se ela tiver um contragolpe, eu tenho certeza que ela me puxa, mas beleza.”

Para ele, o público eliminaria a sister: “Se ela voltar do Bate e Volta, f*deu, mas se não voltar, eu tenho quase certeza que ela sai, seja qual for o paredão.”

Já do outro lado, o nome que surgiu foi Tiago Abravanel. Para Jade, se ele fosse eliminado, abalaria o Arthur, mas ela disse não ter coragem de votar nele. Já Laís e Larissa disseram que puxariam o brother em um possível contragolpe.

Mas elas não conseguiram entrar em um consenso para votação. Para as duas, Scooby e PA também são boas opções, só que Jade se recusa a votar neles.

“É questão de prioridade. Eu vou em qualquer um e o Scooby e o PA estão lá embaixo para mim”, disse Laís. “Tudo bem, as pessoas que são [prioridade] para mim não são as mesmas para você”, respondeu a influenciadora.

Em outro canto da casa, Gustavo falou sobre seu próximo alvo: “Gosto pra caral** do Vyni, mas é uma pessoa que eu quero pôr no paredão”. Douglas concordou: “Então somos dois”.

Quando Gustavo colocou o nome de Tiago na roda como uma possível indicação, DG já negou que votaria nele. “Ah, o Tiago agora não”.