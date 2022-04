'BBB 22': Eliezer é o novo líder; Gustavo, Natália e Paulo André estão no paredão

Gustavo, Natália e Paulo André estão no 14º paredão do 'BBB 22'. Foto: Globo

Após a eliminação de Linn da Quebrada, os brothers disputaram uma nova liderança neste domingo, 10. A prova foi patrocinada pela Amstel e a dinâmica consistia em um jogo de completar palavras.

Cada participante escolheu uma palavra que estava faltando vogais. Então, era preciso lançar bolinhas em um painel com as letras faltantes. Quem acertava a vogal que precisava, poderia pegar a letra e colocar no lugar certo.

Eliezer, Gustavo e Natália venceram a primeira etapa e disputaram a final. Eli acabou levando a melhor e se tornou o líder da semana. Como o programa está em fase "turbo", a formação do 14º paredão ocorreu logo em seguida (lembrando que o 12º paredão da temporada foi falso).

O líder indicou Paulo André. Depois, os brothers foram ao confessionário e Natália foi a mais votada, com cinco votos.

Na sequência, como de costume, teve um dedo-duro, onde alguém precisa revelar seu voto. PA foi sorteado e escolheu saber o voto de Nat, que disse ter votado em Gustavo.

Por ter sido escolhida, a sister ganhou o poder de indicar alguém direto ao paredão e optou por manter seu voto em Gustavo.

Reações pós-paredão

Após a formação do paredão, Jessilane chorou abraçada em Natália, que disse: "Mesmo se eu sair, eu vou continuar aqui (apontando para o coração de Jessi), está bom, meu amor?".

Douglas Silva, então, apareceu e falou: "Deixa eu dar um beijo nessa chorona". A professora também foi consolada por Pedro Scooby. "Vai dar certo, vamos confiar", afirmou Jessilane.

Já Gustavo não curtiu muito ir para o terceiro paredão seguido. Em outro momento, ele questionou: "Aquela história de dar uma folguinha para quem já foi ao paredão era mentira?"

"É, Gustavo, infelizmente, não tem o que fazer", respondeu Jessi. "Você não está em uma colônia de férias", provocou Paulo André.