'BBB 22': Eli, DG e Scooby estão no 17º paredão

Eliminação, prova do líder e nova formação de paredão. Na casa mais vigiada do Brasil, a noite desta terça-feira, 19, foi movimentada. Após a saída do brother Gustavo, quem levou a melhor e entrou no Top 4 do Big Brother Brasil 22 foi o atleta Paulo André. Ele venceu a prova, indicou Eliezer para o paredão e colocou o ator Arthur Aguiar no VIP.

Eli, DG e Scooby disputam o 17º paredão. Foto: TV Globo

Douglas Silva entrou para a berlinda automaticamente por ter ficado em último lugar na dinâmica da prova. No confessionário, o surfista Pedro Scooby foi o mais votado pelos colegas. Com esse resultado, disputam a berlinda: Eliezer, DG e Scooby. O resultado será definido na próxima quinta-feira, 21.

Com novo formato, desta vez, o indicado pelo líder não teve direito a um contragolpe. No fim do programa, Tadeu Schmidt anunciou as inscrições do BBB 23.