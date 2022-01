‘BBB 22’: Douglas Silva sofre ataques racistas e equipe adota medidas judiciais

Equipe de Douglas Silva diz que ‘todas as medidas judiciais já estão sendo tomadas’ Foto: Instagram/@dsilvaoficial

A equipe de Douglas Silva, participante do Camarote no BBB 22, postou um comunicado nas redes sociais dizendo que todas as medidas judiciais estão sendo tomadas contra o autor que proferiu ataques racistas contra o ator.

O comunicado também foi postado no perfil de Carol Silva, mulher do participante do Big Brother Brasil 22, e dizia que a justiça está sendo buscada ‘pela família de Douglas, a fim de que os responsáveis sejam investigados e punidos na forma de lei’.

O ator foi alvo de ataques racistas por parte de um blog anônimo veiculado no site WordPress. Segundo a nota, ataques a Linn da Quebrada, Natália e Luciano foram identificados no mesmo portal.

A equipe disse que repudia toda forma de preconceito e reforça o desejo na justiça para que casos assim não se repitam. ‘É inacreditável, inadmissível e inconcebível que isso ainda aconteça nos dias atuais’, afirmou o comunicado.

Douglas recebeu o apoio dos internautas e vários deles se manifestaram na postagem. "A Casa Grande surta quando algum negro ganha visibilidade fora das páginas policiais", escreveu um deles. Mensagens de desejo de que o responsável seja punido também se fizeram presentes.

Leia o comunicado: