'BBB 22': Douglas Silva admite que estava com medo de entrar no reality

O ator Douglas Silva admitiu que estava com medo de entrar no 'Big Brother Brasil 22'. Foto: TV Globo

Durante conversa com Gustavo e Paulo André no quarto do líder, no Big Brother Brasil 22, Douglas Silva confessou que estava com medo de entrar no reality show da TV Globo.

O ator falou sobre o quanto a relação com a mulher e as filhas pesou na hora da decisão sobre o convite para participar do programa.

"Engraçado, eu tinha o maior medão de entrar aqui, do que poderia acontecer, quais seriam minhas reações", desabafou DG, como é chamado no BBB 22.

Apessar do receio de participar do reality, o ator refletiu: "Eu tinha mais medo das minhas reações com as coisas, mas eu falei: 'Cara, isso não é um bicho de sete cabeças'. É difícil, ainda mais na minha condição de pai, de marido, provedor da família estar longe. Lá fora a minha família não funciona financeiramente sem mim, entendeu? Então eu fico preocupado, porque isso é um dos pilares", acrescentou.

Em diversos momentos do programa, sobretudo quando acaba uma prova do líder, por exemplo, Douglas Silva faz o símbolo do coração com as mãos e grita "beijo, Morena, beijo, Maria Flor".

Douglas Silva e Carolina Samarão são pais de Maria Flor, de 10 anos, e Morena, de 1.