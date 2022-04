'BBB 22': Discussão entre Arthur Aguiar e Paulo André e ação especial para finalistas são destaques

No 'BBB 22', Arthur Aguiar e Paulo André se desentenderam e a discussão rolou solta. Além disso, os finalistas aproveitaram uma ação especial. Foto: Globo

Em clima de reta final, os finalistas do Big Brother Brasil 22 aproveitaram esta segunda, 25, com uma ação especial. Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André receberam uma surpresa na área externa da casa mais vigiada do Brasil.

O dia ainda teve Arthur falando que Eli, que foi eliminado no último domingo, 24, estaria mais feliz que DG por ter ficado no reality.

Mesmo sendo um momento de clima amigável e de reta final, o cantor e o atleta acabaram trocando algumas farpas. Ainda em conversa com os meninos, o marido de Maíra Cardi revelou qual o seu sonho atualmente. Confira os detalhes:

Ação especial de reta final

Paulo André: "Hoje eu quero cantar uma canção, aqui, muito especial. Essa canção vai tocar o seu coração" ➡️ https://t.co/qdSnsvIMgx#BBB22 #RedeBBB pic.twitter.com/kRgajH4nH8 — Big Brother Brasil (@bbb) April 25, 2022

O Top 3 do BBB 22 estava na sala quando um recado especial da Avon chegou para eles: “Fomos ensinados desde o início a amar, não importa como, não importa quem. Amar a todos, amar à vontade. Entregamos amor sem ter medo do fim. Amamos até o último dia, até o último segundo. E na Final do BBB 22, a Avon chega trazendo uma verdadeira declaração de amor, o perfume 'Lov | U'".

Na área externa da casa, Paulo André foi para o palco que estava montado e disse: “Hoje eu quero cantar uma canção, aqui, muito especial. Essa canção vai tocar o seu coração".

Logo em seguida, ele canta a música Copacabana, de Mr. Dan, e É Natural, do Ferrugem. O atleta ainda aproveitou e fez um rap com os nomes de Arthur Aguiar e Douglas Silva.

‘Está triste, DG?’

Paulo André: "Está triste DG?" Arthur Aguiar: "O Eli ia estar mais feliz essa hora, ia estar pulando aqui... que loucura, hein!" ➡️ https://t.co/4X45Ff9j1k#BBB22 #RedeBBB pic.twitter.com/KSwxb9va8q — Big Brother Brasil (@bbb) April 25, 2022

No Quarto Grunge, DG segue deitado e com olhar pensativo, e isso acaba gerando um questionamento dos amigos do ator. “Está triste, DG?”, perguntou Paulo André quando viu o brother.

No mesmo instante, Arthur brinca e menciona Eliezer, que foi eliminado no último domingo, 24: “Qual é DG, quer trocar de lugar com o Eli?”.

O atleta ri e Douglas responde às provocações de Arthur: “Mais fácil você, filho [...] Você que não está bem não, volta com o Eli. Troca esse que está com problema, traz o outro”.

“O Eli estaria mais feliz essa hora, ia estar pulando aqui… Que loucura, hein?”, Arthur respondeu.

Saudades de casa

Na sala de estar do BBB, Arthur revelou ansiedade para reencontrar sua família, principalmente sua mulher, Maíra, e a filha, Sophia.

“Não acredito que vou ver minha família. Que loucura, depois de amanhã. Nunca mais quero desgrudar delas, está maluco”, comentou o ator.

“O ‘bagulho’ tem que ser grudado mesmo porque depois desses três meses, paizão… Só saudades. Depois de amanhã, nesse horário, a gente vai estar almoçando em um mundo normal”, comentou o atleta.

“Celular, carteira… Chatão”, brincou o cantor. “Chatão, né? ‘Bagulho’ é ficar aqui”, disse Paulo André aos risos.

Clima tenso entre os finalistas

Arthur Aguiar: "Sabe qual o problema do PA? Ele zoa todo mundo, mas ninguém pode zoar ele" Paulo André: "Você que é assim!" ➡️ https://t.co/Vy2IlKdGNr#BBB22 #RedeBBB pic.twitter.com/pP1EdicucI — Big Brother Brasil (@bbb) April 25, 2022

Pode parecer que não dá mais tempo de rolar uma discussão no BBB 22, afinal, falta apenas um dia para o programa acabar. Mas, na tarde desta segunda, 25, Arthur e P.A. trocaram algumas farpas na sala da casa.

A discussão começou após uma brincadeira entre eles. “Sabe qual o problema do P.A? Ele zoa todo mundo, mas ninguém pode zoar ele”, disparou Arthur. “Você que é assim”, respondeu Paulo André.

A conversa segue acalorada e o atleta comenta que o cantor leva as coisas para um “‘bagulho’ nada a ver”.

“A gente estava brincando. Você acha que alguém falou sério? O DG riu da mesma coisa”, disse Arthur. “Foi engraçado”, pontuou Douglas.

Mas a conversa não para por aí e o cantor afirma que Paulo André gosta de zoar o tempo todo, mas “se zoar ele, ele não gosta”. “Tá bom então. Tadeu, no Jogo da Discórdia hoje vou puxar o ‘Turrah’, hein”, disparou o atleta.

“Pode puxar, não é a primeira vez que você faz isso”, retrucou Arthur. “Tá bom. Você está certo. Como sempre… Você está certo”, respondeu P.A. “Não vou mais brincar contigo não, foi mal, desculpa”, declarou Arthur.