‘BBB 22’: Discussão de Arthur e Paulo André e Eli ‘sem paciência’ com Vyni são destaques do dia

‘BBB 22’: Discussão de Arthur e Paulo André e Eli ‘sem paciência’ para Vyni são destaques do dia Foto: Gshow/Globoplay

Depois de uma prova do líder e a vitória de Pedro Scooby em tempo recorde, os participantes do Big Brother Brasil 22 já estão fazendo contas para o próximo paredão e pensando nas próximas estratégias para não sair do reality.

Nesta sexta-feira, 4, também é dia de festa que terá Gloria Groove e Pedro Sampaio para divertir a noite. Mas, enquanto isso, os confinados aproveitaram o dia para fazer o que eles mais sabem: jogar e pensar nos próximos passos dentro do programa.

Confira os principais destaques do dia:

Briga de Arthur vs. PA

Clima tenso entre os brothers. Arthur Aguiar e Paulo André se desentenderam no banheiro do BBB 22. Isso mesmo… Enquanto Gustavo fazia a barba, os dois começaram uma discussão.

“Eu tô brincando a todo momento. Você leva tudo a sério, relaxa”, pediu PA para o cantor. O ator logo respondeu: “Só falei pra tu fazer o ‘bagulho’ aqui dentro”. O atleta estava começando a fazer a barba também e Arthur só orientou o amigo a fazer dentro do box.

Arthur Aguiar e Paulo André se desentendem no #BBB22: 'Dá uma segurada' ️ Fogo no parquinho! Vem ver➡️https://t.co/sc5mIOaAjf#RedeBBB pic.twitter.com/eEINNt54pL — Big Brother Brasil (@bbb) March 4, 2022

“Então, mas tu tá ‘c*r*lho’ toda hora, p*rra, dá uma segurada. Relaxa”, pediu Paulo André de novo. No entanto, Arthur explica que não falou “toda hora”, mas que fez o pedido apenas uma vez. “Não mano, tu tá estressado”, respondeu PA, informando que não brincaria mais com o amigo.

“Não tenho paciência”

Em conversa com Eslovênia, Eliezer revela estar 'sem paciência' para Vyni. Foto: Globoplay

Enquanto conversava com Eslô, Eliezer revelou que está se sentindo incomodado com Vyni — um de seus aliados no jogo. Na festa da última quarta, 2, o cearense falou sobre se afastar do designer e tratá-lo apenas como parceiro de jogo.

Na conversa com Eslovênia, o empresário deixou claro que “veio para jogar”, referindo-se ao BBB 22. “Acho que [se afastar] doeu nele porque ele estava muito apegado”, falou Eslô.

No mesmo instante, Eli questionou a “a dor” que Vyni poderia estar sentindo sobre o “rompimento” dos dois: “Mas, doeu por quê? Eu não pedi para ele se afastar de mim. Por que doeu?”.

“Mas ele interpretou assim”, explicou a sister. “Quando eu percebi que ele interpretou assim, eu parei ele ali na sala e falei: ‘Olha só, o que falaram para a gente é que a gente não veio fazer amigo aqui’. Foi o que falaram para todo mundo! Eu só repeti uma frase. E, depois, eu falei: ‘As minhas relações aqui são consequências de um jogo. E, quando eu sair por aquela porta, eu quero levar o mais importante para mim, o que foi construído aqui dentro’”, fala Eliezer.

“Deixei muito claro! Foi essa sequência de falas que eu falei. E, depois, na hora da festa, falei de novo. Tudo bem, nos abraçamos. No outro dia ele acorda de ovo virado!”, conclui o brother.

Insegurança no relacionamento

Arthur Aguiar revelou estar pensativo sobre seu casamento com Mayra Cardi. Foto: Instagram/ @arthuraguiar

Arthur Aguiar passou esta sexta, 4, pensativo sobre seu relacionamento com Mayra Cardi. Em uma conversa com Pedro Scooby e Paulo André, ele comentou: “Eu já entrei nessa, já, de ‘mano, será que quando eu sair minha mulher falar assim: Sei lá, vi que foi de boa ficar sem você, e depois de tudo que a gente já passou acho melhor cada um seguir com a vida’. Já entrei nessa bad”.

Vale lembrar que Arthur Aguiar já traiu Mayra diversas vezes e até se separaram por um tempo, mas antes mesmo do cantor entrar no BBB 22 eles se reconciliaram e voltaram a viver juntos.

Momento de atenção

O quarto lollipop se reuniu na academia e ficou por muito tempo em “reunião”. Depois desse momento, Eslovênia foi conversar com Lucas sobre estratégia de votos. A influenciadora se recusou a dar detalhes sobre o que foi combinado com os colegas do quarto, mas deixou claro para seu parceiro que iria protegê-lo até o fim.

Em seguida, ela deu um conselho para Lucas, pedindo para que ele tenha cuidado com suas alianças. O Barão da Piscadinha, atualmente, está próximo Arthur Aguiar e Gustavo, ambos já declararam votar no quarto de Eslovênia.

“Cuidado, Lucas. Para você, sem perceber, não estar sendo usado pelas pessoas. Quando eu falo ‘usado’, não é que as pessoas estão querendo te influenciar, mas… É um conselho que estou dando. Já queria falar contigo antes, mas não tive oportunidade. Mas, cuidado para que as pessoas não queiram te usar como volume, entendeu? Como volume de voto”

Água com mosca?

ELA GRITANDO PORQUE QUASE ENGOLIU UMA MOSCA KKKKKKKKKKK pic.twitter.com/I2iqZsVCRH — Jade Picon (@jadepicon) March 4, 2022

Depois de fazer xixi na prova do líder, Jade Picon presenciou mais uma cena pra lá de hilária no BBB 22. Ela estava bebendo água na garrafinha quando sentiu algo estranho no líquido. Ao cuspir, ela viu que quase engoliu uma mosca morta.

“Que foi, é bicho?”, perguntou Laís. “Ahhhh!! Uma mosca!”, gritou a influenciadora. Tudo isso aconteceu na academia da casa e Lucas, que estava caminhando na esteira, presenciou a cena e brincou: “É proteína”.