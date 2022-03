'BBB 22': desconfiança de Arthur com Lucas e discurso de Jade são destaques na festa

Na festa do líder Scooby, Arthur Aguiar se mostrou decepcionado com Lucas por conta de possível voto em Tiago Abravanel. Foto: Globoplay

Entre a noite de quarta-feira, 9, e a madrugada desta quinta, 10, os participantes do BBB 22 curtiram a festa do líder Pedro Scooby, que teve como temática o surfe.

O cenário foi ambientado em uma praia com várias referências ao esporte e, inclusive, uma prancha mecânica, onde os brothers podiam simular que estavam pegando uma onda.

Durante a festa, logo o assunto sobre o jogo veio à tona e parece que causou uma racha na aliança entre Arthur Aguiar e Lucas. O motivo: um possível voto de Lucas em Tiago Abravanel, antes de ele desistir do programa.

Arthur foi confrontar o brother sobre o assunto e relembrou a situação. "Pareceu que você sugeriu que eles [quarto lollipop] fossem no Tiago porque você queria ir no paredão com ele."

O Barão da Piscadinha confirmou que entre ir ao paredão contra Larissa ou Tiago, ele preferia ir com o ex-brother. "Eu já votei nele e ele votou em mim. Então eu teria preferência, tirando a nossa aliança, de ir com o Tiago."

O ator não curtiu saber essa informação e disse que ia contra o combinado que os dois tinham. Além disso, falou que já livrou a pele de Lucas. "O seu nome surgiu entre os moleques na semana passada, e eu cheguei e tirei o seu nome."

Arthur tem uma amizade com Abravanel e, na semana em questão, estava tentando salvá-lo do paredão. Lucas disse que iria aproveitar que o quarto lollipop votaria em Tiago e indicá-lo, já que os dois não eram próximos.

Lucas explicou para Arthur que Tiago era a opção de voto comum entre o Lollipop e não uma ideia que surgiu de Lucas, que apenas se aproveitaria pois Tiago sempre votou no Lucas. #bbb22 #TimeBissoli pic.twitter.com/SZHFFJBriI — Lucas Bissoli (@LucasBissoli_) March 10, 2022

Confiança abalada

Arthur foi conversar com Eliezer sobre o assunto para entender de onde veio a motivação para votar em Tiago. Ele relembra a criação da aliança com Lucas e o que eles tinham como acordo.

"A gente já tinha feito um combinado do que a gente ia fazer, o que era permitido cada um fazer para que a nossa aliança desse certo. E ele falou para mim assim 'eu só não quero me decepcionar com você'."

Segundo Arthur, eles tinham acordado uma lealdade, mas Lucas não cumpriu. "Porque ele sabia que a minha prioridade era o Tiago. O Tiago para mim é tipo a Eslô."

"Então quando ele vai e coloca o Tiago na reta, e diz para as pessoas 'eu prefiro ir com ele', é a mesma coisa que eu chegar para ele e falar 'eu prefiro ir com a Eslô'. Então é isso que eu queria entender. Porque, tipo, não consigo confiar", completa.

Depois, em conversa com Paulo André, o ator falou novamente sobre o atrito com Lucas.

"Eu estava fazendo de tudo para tirar o Tiago do paredão, e o Lucas estava querendo colocá-lo para ir com ele. Só que o Lucas sabia o que eu estava fazendo. Para mim, ele falava uma coisa, mas para o Eli ele falava outra, entendeu? Estou meio cansado disso."

Discurso de Jade

O discurso de defesa de Jade Picon, em que ela contou que doaria o prêmio do programa, novamente virou assunto na casa. Desta vez, Pedro Scooby disse que gostaria de ter dado um toque na sister para ela não falar sobre as doações.

Eslôvenia falou que em algum momento Tadeu Schmidt deve perguntar o que cada um faria com o valor de R$ 1,5 milhão. "Mas não é aleatório em qualquer paredão", respondeu o surfista.