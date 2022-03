'BBB 22': Conversa sobre indicação de Arthur e discussão de Scooby e Jessi são destaques do dia

Arthur Aguiar deve indicar Laís ao paredão. Foto: Globoplay

Após a liderança de Arthur Aguiar, a formação do paredão que acontece no próximo domingo, 20, se tornou o principal assunto no Big Brother Brasil 22. O anjo da semana é muito cobiçado para a proteção do Lollipop, que tenta indicar os integrantes do VIP para o monstro.

As comadres ainda estão abaladas pelo comportamento de Natália Deodato na festa que aconteceu na última quarta, 16. Linn da Quebrada e Jessilane passaram o dia de plantão, esperando o Big Fone tocar e comentaram que temem o próximo jogo da discórdia.

Já Natália, desabafou com Douglas Silva. Ela contou para o brother que se arrependeu das atitudes e que não costuma falar sobre o que sente para as pessoas, apenas vai acumulando o sentimento de angústia. DG orientou que a sister não devia continuar sorrindo quando estivesse magoada, porque assim as pessoas iam achar que ela está bem.

Jessilane: “Está difícil evitar tensões aqui, viu? Parece que a gente tem que ficar dentro de uma bolha, só assim, porque caso contrário...” Xiii... ➡️https://t.co/U61yZqACuP#RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/yEuvGc3APW — Big Brother Brasil (@bbb) March 18, 2022

Ele falou ainda que ela não deveria se sentir mal, porque todo mundo tem os seus dias difíceis. Douglas chegou a desabafar com Natália sobre os momentos que ele precisou cuidar da saúde mental durante o reality e pediu que ela procurasse a psicóloga, que poderia dar uma visão profissional sobre o que ela está sentindo.

"Mesmo que você não queira, é bom conversar com uma pessoa que seja neutra. E como é uma pessoa neutra com você, você sabe que não vai ser julgada e ela vai te guiar a algo que não seja relacionado ao jogo”, comentou Douglas Silva.

Douglas ainda se colocou no lugar da mineira e alertou que o comportamento dela na festa poderia ter causado algum ferimento, ou a sua eliminação.

"Eu fiquei com medo de você se cortar", comentou Douglas. "Primeiro que eu estaria eliminada e cortada, pensa? Eu tenho que tomar mais cuidado, conversar mais, chorar mais", respondeu a sister. Por fim, Douglas pediu para Natália ter mais controle com as bebidas e os dois conversaram sobre a saudade dos familiares. "Tá difícil isso aqui, sabe? O peito pesado... Queria ter notícias delas, saber se estão bem”, Douglas comentou que estava sentindo dificuldade em continuar sem notícias das filhas e da esposa.

E vai ter moela na xepa!

E a sexta também foi dia de feira. No VIP, o líder Arthur Aguiar contribuiu com 1000 estalecas. Lucas Bissoli com 1040. Na xepa, os participantes decidiram contribuir com tudo o que tinham para comprar a maior quantidade possível de alimentos, Lina e Gustavo foram para o supermercado e compraram muita moela e língua.

A sister Jessilane não queria doar todas suas estalecas para o mercado, uma vez que o anjo deve indicar duas pessoas para o monstro. Pedro Scooby, que está no VIP, ouviu a conversa e os dois acabaram discutindo.

“O Pedro estava aqui e Jessi disse: 'galera não doa tudo, não, porque ainda tem o Monstro' e o DG tomou as dores. Aí o DG falou: 'faz isso que eu sou amigo do Líder, que vai direto pro paredão, sou amigo do Líder'. Aí ele ia barulhar o Líder para colocar a Jessi no Paredão. Até parece que tem essa moral toda de me tirar”, comentou Laís, que já foi avisada que será a indicada pelo líder, Arthur.

Laís conta a brothers o que ouviu de Douglas Silva: ‘Ele ia ‘barulhar’ o Líder para colocar ela direto no Paredão’ ❌ Eita! ➡️https://t.co/QGnpUlohwh#RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/7zglxcg65C — Big Brother Brasil (@bbb) March 18, 2022

Eliezer, Gustavo e Laís estão muito incomodados com os integrantes do VIP e combinaram de colocá-los no monstro, caso ganhem o anjo. “Já tô emparedada mesmo!”, disse a médica. "Vou dar motivo para eles votarem em mim, só assim para eles pararem de falar que é estratégia de jogo. Pelo menos agora vão justificar que tirei eles do VIP", afirmou Eliezer.

Eliezer ameaça tirar brother do VIP: 'Já vota em mim, vou dar motivo' ️ Cheiro de treta no ar... ➡️https://t.co/nd7hw9iXNZ#RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/x04R98DAgH — Big Brother Brasil (@bbb) March 18, 2022

Gustavo contou para a namorada que pretende pegar o anjo para salvá-la do paredão. "Se eu pegar o Anjo, vai ser o Anjo mais icônico da edição", comentou o hetero top. Ele ainda pediu para a amada não imunizar Eliezer, caso ela pegue o anjo. "Você sabe com quem eu quero ir para o paredão", pediu.

A casa está cada vez mais separada.

No VIP, Arthur Aguiar afirmou que Laís é a única pessoa que ele pensa em colocar no paredão agora. E que se ela for imunizada, ele não tem uma segunda opção. Os integrantes do quarto do líder planejam ganhar o anjo e imunizar DG para assim dividir os votos do Lollipop.

Pedro Scooby: “(...)O grupo que parecia ser forte, foi se desmantelando(...)" Arthur Aguiar: “Aí agora se formou um grupo improvável” Paulo André: “O grupo que apanhava se juntou”. ➡️https://t.co/X6DqfHa1Yk#RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/e47hfD7QQZ — Big Brother Brasil (@bbb) March 18, 2022

Pedro Scooby defende que o grupo que foi liderado por Jade Picon está chegando ao seu fim.

"Toda a história que aconteceu até agora, eu acho muito maneiro, mano. O grupo que parecia ser forte foi se desmantelando. Quem estava só tomando porrada foi crescendo, batendo e voltando", foi a leitura realizada pelo ex-marido de Luana Piovani.

“Aí agora se formou um grupo improvável”, concordou Arthur Aguiar. “O grupo que apanhava se juntou”, concluiu Paulo André.