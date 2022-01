‘BBB 22’: Conheça os participantes da nova edição do reality, que começa na segunda

'BBB 22' tem estreia prevista para a próxima segunda-feira, 17 Foto: Divulgação/TV Globo

Depois de muito mistério e especulação, a TV Globo divulga os nomes dos participantes da nova edição do Big Brother Brasil. Muitos fizeram ‘bolão’, outros ‘vazaram’ lista de possíveis candidatos na internet, mas a verdade é que a emissora segurou até esta sexta-feira, 14, para anunciar a lista oficial.

Os nomes começaram a aparecer após o primeiro intervalo da novela vespertina O Cravo e a Rosa.

O BBB 22 estreia nesta segunda-feira, 17, agora com o comando do ex-apresentador do Fantástico, Tadeu Schmidt. Essa semana foi de fortes emoções para a equipe do reality. Isso porque três participantes testaram positivo para covid-19 e estão em isolamento até se recuperarem. Boninho, diretor do programa, garante que o fato não vai mexer no cronograma.

O primeiro nome anunciado nesta sexta-feira no intervalo da novela foi o da médica Laís Rodrigues Caldas, de 30 anos, do interior de Goiás. Ela faz parte do grupo Pipoca, de participantes anônimos do reality. "To indo focada no jogo. Gosto de holofotes e gosto de aparecer. E vou chegar chegando!", prometeu.

Laís Rodrigues Caldas, médica de 30 anos, do interior de Goiás, é uma das participantes do 'BBB 22' Foto: TV Globo

O segundo participante, também do time Pipoca, apareceu no intervalo da Sessão da Tarde. Natural de Florianópolis, Santa Catarina, Luciano tem 28 anos e disse que gosta de dançar, sobretudo balé, e é ator. "Quero ser rico e famoso a ponto de não conseguir andar em um shopping", brinca.

Luciano, de 28 anos, é ator e adora dançar. Ele faz parte do time Pipoca do'BBB 22' Foto: TV Globo

A professora de Biologia Jessilane, do grupo Pipoca, é natural da Bahia, mas mora em Valparaíso de Goiás. Ao ser anunciada no intervalo da Sessão da Tarde, a jovem só teme sair do reality show com um apelido: “Quero tudo, menos sair do programa como planta”.

Jessilane, que mora em Valparaíso de Goiás, professora de Biologia, é mais uma participante do Pipoca, no 'Big Brother Brasil 22' Foto: TV Globo

O designer de formação Eliezer, 31 anos, é de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e é mais um do grupo Pipoca. “Para colar comigo tem que ser louco”, avisa.

Eliezer, tem 31 anos e é de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e estará no 'BBB 22' Foto: TV Globo

Ainda no time Pipoca, a paraibana Eslovênia, de 25 anos, diz que o pai dela se inspirou na divisão da Iugoslávia ao escolher seu nome. Estudante de Marketing, atualmente trabalha com influenciadora digital e fala sobre moda. “Tenho até vergonha de falar o quanto sou competitiva. Batalhei por tudo sozinha na vida", ressaltou.

A paraibana Eslovênia, estudante de Marketing, também está no 'BBB 22' Foto: TV Globo

O engenheiro Lucas, de 31 anos, estuda Medicina e diz que pretende seguir na área de nutrologia. Ele é mais um participante do Pipoca. “Quero envelhecer com qualidade de vida”, afirma.

Lucas, de 31 anos, estuda Medicina e diz que pretende seguir na área de nutrologia Foto: TV Globo

A Relações Públicas Bárbara tem 29 anos e estará no BBB 22. Ela é gaúcha de Novo Hamburgo e foi a última anunciada do time Pipoca. "O estereótipo me fez querer estudar para as pessoas não terem o que falar de mim”, declara.

Gaúcha de Novo Hamburgo, Bárbara tem 29 anos, e é formada em Relações Públicas Foto: TV Globo

O primeiro anunciado do grupo Camarote foi o cantor e ator Arthur Aguiar, de 32 anos, atual marido da influenciadora digital e coach Mayra Cardi. "O BBB é uma grande oportunidade de recomeço que Deus está me dando", disse.

O ator e cantor Arthur Aguiar, marido de Mayra Cardi, é um dos participantes do 'Camarote', do 'BBB 22' Foto: TV Globo

Rodrigo tem 36 anos e é natural de São José dos Campos, interior de São Paulo. Formado em Administração, trabalha como gerente comercial. “Não sou uma pessoa passiva. As pessoas aqui fora me amam ou me odeiam. Nunca passei batido nessa vida”, observa.

Rodrigo tem 36 anos, formado em Administração, e estará no 'BBB 22', no 'Pipoca' Foto: TV Globo

A mineira Natália tem 22 anos e mora em Belo Horizonte. Modelo e designer de unhas, começou a trabalhar aos 9 anos de idade e nunca mais parou. “Eu tenho 22 anos e já vivi muitas coisas que uma mulher de 30 não viveu. Nada na minha vida foi fácil, sempre foi difícil, mas no final dava certo”, afirma.

A mineira Natália tem 22 anos e é mais uma integrante do 'BBB 22' Foto: TV Globo

Vinicius tem 23 anos e nasceu em Crato, Ceará. Mora com o pai, a avó materna e a tia em uma pensão da família. “Para discutir comigo é bom vir com água e um banquinho, porque não arrego”, comenta.

O estudante Vinicius, de 23 anos, nasceu em Crato, no Ceará Foto: TV Globo

O surfista Pedro Scooby, ex-marido da atriz Luana Piovani, está no Big Brother Brasil 22. “Sou um cara que gosta de viver”, afirma. Habituado à liberdade, os limites do confinamento podem incomodá-lo. Mas as festas serão momentos de muita diversão para ele, que diz ser da noitada e adianta que gosta de curtir.

O surfista Pedro Scooby, ex-marido de Luana Piovane, está no 'Camarote' do 'BBB 22' Foto: TV Globo

A bailarina Brunna Gonçalves, mulher da cantora Ludmilla, é uma das participantes do BBB 22. “Não durmo, sou aquela que vejo as pessoas dormindo”, conta sobre a experiência como espectadora. Brunna já esteve na casa do BBB a trabalho, durante show de Ludmilla para os brothers.

A bailarina Brunna Gonçalves, esposa da cantora Ludmilla, é uma das participantes do 'BBB 22' Foto: TV Globo

Ainda no 'Camarote' está o atleta olímpico Paulo André, de 23 anos, filho do ex-velocista Carlos José Camilo de Oliveira. “Jogar o jogo eu acho que vou conseguir, mas jogar com as pessoas vai ser meu principal desafio”, avalia.

O atleta olímpico Paulo André, de 23 anos, filho do ex-velocista Carlos José Camilo de Oliveira, está no 'BBB' Foto: TV Globo

Nascida e criada na Cidade Alta, Zona Norte do Rio de Janeiro, a atriz e cantora Maria tem 21 anos e faz parte do grupo Camarote do BBB 22. Ganho só no deboche, na paciência”, brincou.

A atriz e cantora Maria, de 21 anos, está no Camarote do 'BBB 22' Foto: TV Globo

A influenciadora digital e empresária Jade Picon tem 20 anos e nasceu em São Paulo. Nas redes sociais, ela tem mais de 20 milhões de seguidores. “Eu gosto de um desafio, sou uma pessoa disciplinada e me sinto pronta para o jogo no BBB”, garante.

A influenciadora digital e empresária Jade Picon, de 20 anos, está no grupo 'Camarote', do 'BBB 22' Foto: TV Globo

O ator Douglas Silva tem 33 anos e nasceu no Rio de Janeiro. Ficou conhecido pelo personagem Dadinho, na fase da infância, no filme Cidade de Deus – longa que recebeu quatro indicações ao Oscar em 2004.

“Prezo pela paz, detesto discutir, mas depois que entro [em uma briga], é difícil sair”, afirma.