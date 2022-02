'BBB 22': Conheça os participantes da 'Casa de Vidro' 

A pernambucana Larissa, de 25 anos, e o paranaense Gustavo, de 31, são os participantes da 'Casa de Vidro' do 'BBB 22' Foto: TV Globo

Os participantes do Big Brother Brasil 22 não sabem, mas estão prestes a ganhar mais dois novos companheiros de reality show.

Na noite desta quarta-feira, 9, Tadeu Schmidt anunciou os dois candidatos que estarão na 'Casa de Vidro' do BBB 22, um homem e uma mulher.

A estrutra será construída dentro da academia da casa e deve 'surgir' no programa na sexta-feira, 11.

Os dois só poderão entrar no reality show pela escolha do público, que já está votando no site do Gshow para decidir. O resultado sairá no domingo, dia 13, quando também ocorre a escolha de quem vai ao paredão.

A dupla, se entrar, ganha imunidade e deve votar, em conjunto, em uma pessoa para ir para a berlinda.

Natural de Limoeiro, em Pernambuco, Larissa é coordenadora de Marketing e digital influencer, e cursa faculdade de Administração. Aos 25 anos, também atua como modelo, realizando provas de roupas para algumas lojas.

A candidata diz que às vezes pode ser grosseira por causa de seu “pavio curto”, mas afirma ser extrovertida e gostar muito de fazer amizades. “Sou uma pessoa palhaça, extrovertida. Gosto de brincar, dançar, gosto de tudo; comigo não tem tempo ruim”, declara.

Gustavo tem 31 anos e é natural de Curitiba, no Paraná. Bacharel em Direito, atua hoje de forma autônoma como investidor do mercado financeiro. Trabalhou por sete anos no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Desde que deixou este ofício, precisou se reinventar profissionalmente.

Segundo ele, não é de fugir das responsabilidades nem esconde suas opiniões e diz ser sincero até demais. “Você tem que seguir com as suas convicções e eu sou um cara que sempre sigo com as minhas”, destaca. Ele se apresentou também como 'hétero top'.