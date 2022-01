‘BBB 22’: Confira os números e os emojis de cada participante nas redes sociais

Vinte participantes disputam o prêmio da casa mais vigiada do Brasil Foto: Divulgação/TV Globo

O BBB 22 mal começou e as redes já estão tomadas pelas declarações de torcidas e pelas hashtags com os emojis de cada candidato.

Com perfis já agitados, cada participante vai conquistando e encontrando o seu público. Porém, daqui para frente, tudo pode acontecer.

A campeã do ano passado, Juliette, por exemplo, entrou no programa com 4 mil seguidores e terminou como a participante mais seguida da história do Big Brother Brasil com 23,5 milhões de “cactos” no Instagram.

Para agitar as apostas de quem se sairá melhor esse ano, confira os números das redes dos participantes na primeira semana:

Laís (Pipoca)

A médica de Crixás, interior de Goiás, está quase chegando a 700 mil seguidores no Instagram e conquistou mais de 12 mil no Twitter. Para representar a torcida, ela escolheu o emoji de botas com salto.

Luciano (Pipoca)

Luciano, que é ator, dançarino e revelou querer ser famoso, possui 270 mil seguidores no Instagram. No Twitter, Luciano está quase chegando aos 24 mil. Ele escolheu o emoji de leão como símbolo para a sua torcida.

Jessilane (Pipoca)

A professora de Biologia Jessilane escolheu o emoji de DNA para conquistar os fãs. Ela possui mais de 450 mil seguidores no Instagram e mais de 70 mil no Twitter.

Eliezer (Pipoca)

O perfil do designer de formação Eliezer anunciou que o emoji escolhido seria o de porco por conta da risada que já foi percebida pelos brothers. Ele tem 335 mil seguidores no Instagram e mais de 15 mil no Twitter.

Eslovênia (Pipoca)

Eslovênia, estudante de marketing, havia escolhido o símbolo de raio para representar o time no início do programa. Porém, após pedidos dos internautas, os administradores das redes resolveram alterar para o emoji da bandeira da Eslovênia. Ela conta com 1,6 milhão de seguidores no Instagram e mais de 116 mil no Twitter.

Lucas (Pipoca)

O engenheiro e estudante de Medicina Lucas conta com 288 mil seguidores no Instagram e mais de 8 mil no Twitter. Para representar o time, ele escolheu o emoji de surfista.

Bárbara (Pipoca)

Amante da astrologia, Bárbara escolheu o caranguejo, que representa o seu signo, de câncer, para o time. A modelo conta está chegando a 690 mil seguidores no Instagram e a 40 mil no Twitter.

Arthur Aguiar (Camarote)

O cantor e ator Arthur Aguiar foi o primeiro participante do grupo Camarote a ser anunciado. Arthur contou que escolheu o emoji de brilhos em homenagem aos fãs, que, para ele, são “pontos de luz”. Ele tem mais de 8 milhões de seguidores no Instagram e 1,6 milhões no Twitter.

Rodrigo (Pipoca)

Rodrigo, gerente comercial, acabou de alcançar um milhão de seguidores no Instagram e conta com pouco mais de 77 mil no Twitter. Para representar a torcida, ele optou pelo emoji de ninja.

Natália (Pipoca)

A modelo e designer de unhas Natália escolheu o emoji de dançarina por gostar de dançar. Ela conta com 293 mil seguidores no Instagram e mais de 8 mil no Twitter.

Vinicius (Pipoca)

Em apenas dois dias, Vyni, como é conhecido na internet, conquistou 2 milhões de seguidores. Hoje ele possui mais de 3 milhões no Instagram e quase 143 mil no Twitter. O bacharel em Direito escolheu o símbolo de lâmpada por conta do nome dos fãs, “lampiões”.

Pedro Scooby (Camarote)

O surfista Pedro Scooby escolheu o símbolo de ondas para representar o time. Ele conta com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e está quase chegando a 82 mil no Twitter.

Brunna Gonçalves (Camarote)

A bailarina Brunna Gonçalves conquistou 4 milhões de seguidores no Instagram e possui mais de 440 mil no Twitter. Para representar o time, ela escolheu o emoji de unicórnio.

Paulo André (Camarote)

O atleta Paulo André escolheu o emoji de bandeira quadriculada para o representar. No Instagram, Paulo está com mais de 600 mil seguidores e, no Twitter, está quase chegando a 36 mil.

Maria (Camarote)

A atriz e cantora Maria conquistou 1,7 milhão de seguidores no Instagram e está chegando a 353 mil no Twitter. Para simbolizar a torcida, ela escolheu o emoji de cobra.

Jade Picon (Camarote)

Jade Picon é empresária e influenciadora e já ostentava números chamativos mesmo antes do início do programa. Ela está chegando a 15 milhões de seguidores no Instagram e a quase 475 mil no Twitter. Para representar o time, a influencer optou pelo emoji de furacão.

Douglas Silva (Camarote)

O ator Douglas Silva escolheu o emoji de dado em referência ao famoso personagem interpretado por ele em Cidade de Deus, Dadinho. Hoje ele conta com 1,5 milhão de seguidores no Instagram e está chegando a 197 mil seguidores no Twitter.

Linn da Quebrada (Camarote)

A atriz e cantora Linn da Quebrada escolheu o emoji de sereia em referência à música Serei A, parceria dela com Liniker. Ela está com mais de 740 mil seguidores no Instagram e mais de 270 mil no Twitter.

Tiago Abravanel (Camarote)

Tiago Abravanel, ator, cantor, apresentador e empresário, soma 2,8 milhões de seguidores no Instagram e mais de 539 mil no Twitter. Para representar o time, ele escolheu o emoji de urso.

Naiara Azevedo (Camarote)

A cantora Naiara Azevedo escolheu uma nota de dinheiro para representar a torcida em referência à música em parceria com Maiara e Maraísa, 50 reais. Ela possui 5,6 milhões de seguidores no Instagram e mais de 155 mil no Twitter.