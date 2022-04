'BBB 22': 'Comadres' inseguras e conversas sobre paredão marcam a madrugada

No quarto lollipop, Jessi, Nat, Lina e Eli falam sobre as inseguranças com o rumo do jogo. Foto: TV Globo

A volta de Arthur Aguiar do paredão falso e a vitória de Douglas Silva na Prova do Líder do BBB 22 desta quinta-feira, 7, deixaram as 'comadres' — Lina, Jessi e Natália — apreensivas e inseguras quanto ao futuro do jogo.

No quarto lollipop, as sisters se reuniram com Eliezer e começaram a analisar as configurações de paredão que seriam favoráveis à elas. Jessi e Lina, bastante abaladas com a volta de Arthur, acreditam que o público já tem o favorito da edição.

"Você até falou que não pode entregar os pontos. Não que a gente vá fazer isso, porque a gente vai continuar. A sensação é essa", disse Jessilane. "Nunca estive com uma sensação tão triste aqui dentro. Isso que aconteceu agora me deixa muito bolada", respondeu Lina.

Top 5 masculino?

Na cozinha da xepa, Eli e as meninas continuaram conversando sobre suas inseguranças em relação ao rumo do jogo. As sisters e o brother levantaram a hipótese de Arthur ser o jogador mais forte da casa e do Top 5 ser formado apenas pelo grupo dos meninos.

Natália comentou: "Pode ser um blefe do público, para a gente pensar que ele é realmente forte". Mas Lina argumentou: "Seria chiquérrimo, vou até concordar com você, mas acho difícil o público fazer isso".

Achem essa peteca, gente Vamos ter fé que vai dar certo pic.twitter.com/sfBAwq5M7O — Natália Deodato (@nataliadeodato) April 8, 2022

Novo paredão

Já no quarto do líder DG, o grupo VIP da semana, formado por ele, Arthur, Gustavo e Scooby, discutiu sobre o novo paredão, que será formado nesta sexta, 8. Gustavo acha que o paredão deveria ser formado por ele, Jessi e Eli e é a favor de DG indicar Eli.

Arthur, por sua vez, defendeu a indicação de Natália. "A gente tá fazendo um movimento aqui para tirar o Eli ou a Nat? Se a gente colocar Eli, Jessi e um dos nossos, acho que Eli sai, agora se for a Nat...", disse, argumentando que Nat não vai ao paredão faz tempo.