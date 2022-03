‘BBB 22’: Com eliminação de Jade Picon, audiência da Globo bate recorde em São Paulo e no Rio

Paredão disputado por Jade, Arthur e Jessi entrou para o ranking das maiores votações do BBB. Dos 700 mi de votos, quase 600 milhões foram para eliminar Jade Picon. Foto: Instagram / @bbb

Na última terça, 8, dia de eliminação do Big Brother Brasil, a TV Globo conquistou a maior audiência da TV aberta neste ano em São Paulo e no Rio de Janeiro. A emissora informou ainda que a edição teve recorde de participação nos dois estados.

Só no Rio, o BBB teve média de 34 pontos de audiência e 61% de participação do público. Quando comparado com as semanas anteriores, esse número representa um incremento de cerca de oito pontos de audiência na edição.

Já em São Paulo, o programa teve média de 29 pontos de audiência e 56% de participação, um crescimento de 26% na audiência na média da faixa em comparação com as quatro semanas anteriores, o que representa seis pontos a mais.

“O programa ainda impactou a audiência da faixa de 0h às 5h59, a maior audiência obtida pela Globo em uma madrugada de terça-feira desde a final da temporada passada: em São Paulo, 12 pontos de audiência e 52% de participação, no Rio, 15 pontos e 59% em participação. A disputa desta terça,8, entrou para o ranking das maiores votações da história do Big Brother Brasil, conquistando o 2º lugar, com 698.199.078 votos”, disse a globo, em nota.

Quem também está indo bem em audiência nas redes sociais, é o comandante do reality. No mesmo dia da segunda maior votação da história do programa, Boninho alcançou 5,4 milhões de seguidores no instagram. De Paris, o 'Big Boss' publicou um vídeo agradecendo a audiência, na TV e na intenet.