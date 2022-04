‘BBB 22’: Com 55,95%, Pedro Scooby é o 16º eliminado do reality show

Pedro Scoobty é o 16º eliminado do BBB Foto: TV Globo

Dois dias após a eliminação de Gustavo do Big Brother Brasil 22, os brothers enfrentaram mais uma berlinda na noite desta quinta-feira, 21. Com 55,95% Pedro Scooby foi o escolhido para deixar o reality show.

A disputa ficou entre o surfista e Eliezer, um de seus adversários no jogo, e teve 42,23% dos votos. Já Douglas Silva foi coadjuvante e recebeu apenas 1,82% dos votos do paredão.

Durante o discurso da eliminação, Tadeu Schmidt foi categórico: "É possível resistir a alguns Paredões, mas é impossível vencer o BBB se não quiser muito. Mesmo que seja o cara mais gente boa do Brasil. Pedro Scooby, alguém pode até dizer que ele não joga nada, mas todo mundo tem que reconhecer que é um dos seres humanos mais incríveis que já entraram nessa casa. Quem sai hoje é você, Pedro Scooby", anuncia.

Relembre a trajetória de Scooby no BBB 22

Mesmo sempre enfatizando que não fazia questão de permanecer na disputa, pelo menos não da mesma maneira que seus concorrentes, Pedro Scooby cativou o público com seu jeito irreverente e descompromissado.

O surfista iniciou sua trajetória no reality alegando que não gostaria de combinar votos e inclusive fez parte do grupo ‘Disney’. Apelido dado pelo público a Scooby, Abravanel, Douglas Silva e PA.

No entanto, com o passar do jogo, o brother protagonizou diversas vitórias em provas do anjo e seu desempenho foi destaque. Fora da casa, algumas declarações de Luana Piovani, sua ex-mulher, também repercutiram nas redes sociais.